Künstliche Intelligenz im Filmbereich ist ein immer wichtiger werdendes Thema. Zuletzt gehen in den USA viele Schauspieler dagegen auf die Straße. Und auch Hollywoodstar Nicolas Cage zeigt sich besorgt angesichts des technologischen Fortschritts.

Oscar-Preisträger Nicolas Cage lehnt die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Filmen ab. "KI ist für mich ein Albtraum", sagte der 59-jährige Schauspieler der Plattform Yahoo Entertainment. "Sie ist unmenschlich. Du kannst nicht unmenschlicher sein als Künstliche Intelligenz."

Der Hollywoodstar schilderte auch seine Verwirrung über seinen kurzen Auftritt als Superman in dem im Juni erschienenen Superhelden-Film "The Flash" - er habe am Set eine vollkommen andere Szene aufgenommen: Was er eigentlich habe tun sollen, "war buchstäblich in einer alternativen Dimension zu stehen, wenn man so will, und die Zerstörung des Universums mitzuerleben", erklärte Cage. Etwa drei Stunden lang habe er daher vor der Kamera versucht, Emotionen mit seinen Augen zu vermitteln.

Doch dann das: "Als ich den Film sah, kämpfte ich gegen eine riesige Spinne. Das habe ich nicht getan. Das war nicht das, was ich getan habe." Er halte diese Szene zwar für eine Computeranimation und nicht für das Werk von KI, betonte Cage. "Ich denke nur, dass sie etwas damit gemacht haben, etwas, das außerhalb meiner Kontrolle liegt."

Vermehrte Kritik an KI

Nicolas Cage ist nicht der ersten Schauspieler, der seine Bedenken zu dem Thema öffentlich äußert. In Hollywood gingen Kollegen und Kolleginnen von ihm unlängst auf die Straße, um unter anderem gegen die uneingeschränkte und unkontrollierte Verwendung von KI im Filmbusiness zu demonstrieren. Und auch Keanu Reeves machte in einem Interview schon Anfang des Jahres deutlich, dass er die Entwicklungen in dem Bereich mit Sorge betrachte.

Diese hätten "beängstigende Auswirkungen für Schauspieler", so Reeves in dem Gespräch mit "Wired" im Februar. "Wenn du in einem Film mitspielst, dann weißt du, dass deine Performance bearbeitet wird", sagte er. "Aber du bist involviert. Wenn du dich auf Deepfake einlässt, hast du nichts mehr zu sagen." Es ginge um Kontrolle und Manipulation, so der "Matrix"-Star weiter: "Die Leute, die dich für deine Kunst bezahlen, würden dich gern nicht dafür bezahlen. Sie suchen aktiv einen Weg, dich zu umgehen."