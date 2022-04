Bald wird endlich wieder das bei Fans und Promis beliebte Coachella Festival über die Bühne gehen. Neben Billie Eilish und Harry Styles ist Kanye West als Headliner geplant. Doch der Musiker soll aufgrund der Schlagzeilen der vergangenen Wochen freiwillig auf den Auftritt verzichten.

Nach zwei Jahren Pause kehrt an zwei Wochenenden das Coachella Valley Music and Arts Festival in Kalifornien zurück. Für den 15. bis 17. April und den 22. bis 24. April sind als Headliner derzeit noch Harry Styles, Billie Eilish und Kanye West angekündigt. Doch letzterer soll seinen Auftritt bereits abgesagt haben. Das berichtet unter anderem CNN.

Eine dem Rapper nahe stehende Quelle erklärte dem Sender, dass der Musiker aufgrund der Schlagzeilen der vergangenen Wochen die Bühne nicht betreten wolle. Die US-Promiseite "TMZ" berichtet zudem, die Veranstalter seien bereits auf der Suche nach Ersatz, jedoch keineswegs sauer auf West. Sie möchten, dass sich der Musiker Zeit nimmt, um an sich zu arbeiten, heißt es dort. Wenn das bedeute, dass er seinen Auftritt cancelt, dann sei das eben so, zitiert "TMZ" die Organisatoren weiter. Allerdings sollen diese erst dank "TMZ" von Wests Entscheidung erfahren haben. Der Künstler selbst hat sich ihnen gegenüber dazu offenbar noch nicht geäußert.

"Bedenkliches Online-Verhalten"

West war zuvor bereits von den Grammys ausgeladen worden, die am vergangenen Sonntag stattfanden. Dabei war er selbst für fünf Preise nominiert, bekam am Ende einen in der Kategorie "Best Melodic Rap Performance" sowie einen weiteren für seinen Song "Jail". Grund für seinen Ausschluss seitens der Veranstalter war einem Bericht des US-Magazins "People" zufolge sein "bedenkliches Online-Verhalten".

Erst kurz zuvor war der Instagram-Account von Kanye West für 24 Stunden gesperrt worden, nachdem er sich gegenüber Comedian Trevor Noah rassistisch geäußert hatte. Und schon vor diesem unschönen Ereignis fiel der 44-Jährige immer wieder durch ungebührliches Verhalten auf. Unter anderem postete er Verstörendes zur Scheidung von Kim Kardashian und ließ an deren neuem Freund Pete Davidson kein gutes Haar. Inzwischen ist Wests Instagram-Kanal zwar wieder online, doch hat er sämtliche Posts gelöscht. Es herrscht dort gähnende Leere.

Zuletzt 2015 bei Coachella

Trotz allem sollte Kanye West, der sich im vergangenen Jahr offiziell in Ye umbenannt hat, an den Coachella-Sonntagen den Abschluss des Festivals bestreiten. Im Jahr 2011 war er schon einmal Headliner, hat aber seither kein eigenes Set mehr gespielt. 2015 trat er als Gast bei The Weeknd und 2019 bei Kid Cudi auf.

Das Festival, das in der südkalifornischen Wüste von Indio in der Nähe von Palm Springs stattfindet, musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben und abgesagt werden. Die Veranstaltung 2020 war für April desselben Jahres geplant, wurde aber wegen der weltweiten Pandemie auf Oktober verschoben und schließlich abgesagt. 2019 lockte das Festival fast eine Viertelmillion Menschen an.