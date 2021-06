Katy Perry und ihr Verlobter Orlando Bloom lassen ihre Fans mit ein paar Schnappschüssen an ihrem Familienurlaub in Venedig teilhaben. Dabei hat sich die US-Sängerin einen kleinen Scherz erlaubt, der nahelegt, dass auch sie ein Fan vom Bennifer-Liebescomeback ist.

Popstar Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom genießen derzeit ein paar Urlaubstage in der italienischen Lagunenstadt Venedig. Bilder, die der britischen "Daily Mail" vorliegen, zeigten das Paar bereits vor wenigen Tagen mit Tochter Daisy Dove und Familienhund Nugget. Gemeinsam schippern sie auf einer Gondel durch die Kanäle der Lagunenstadt.

Während der Schauspieler die von der Zeitung verpixelte Daisy in den Armen hält, hat es sich Nugget auf dem Schoß der Sängerin bequem gemacht. Bei sommerlichen 29 Grad ließ sich die Familie vor ihrem Hotel in Venedig absetzen.

Nach ein paar entspannten Tagen haben nun auch Bloom und Perry selbst Fotos und Videos auf ihren Instagram-Accounts gepostet. Doch während die Bilder des 46-Jährigen eher klassische Touristen-Snaps sind, überrascht Perry ihre Follower mit ihrer Bildauswahl.

In einer Bilderstrecke ist die 33-Jährige unter anderem in einem gelben Sommerkleid auf einer Brücke und später erneut mit ihrem Pudel Nugget auf dem Schoß in einer Gondel zu sehen. Das letzte Bild zeigt ihren Verlobten, wie er es sich in dem Bett ihres luxuriösen Hotels gemütlich gemacht hat.

"Oh mein Gott, das Bennifer-Foto"

Es ist jedoch das sechste Foto in der Serie, das bei ihren Fans und Promis gleichermaßen für Belustigung sorgt. Denn zwischen den Schnappschüssen aus Venedig teilte die Sängerin auch jenes Kussfoto von Jennifer Lopez und Ben Affleck, das derzeit um die Welt geht und die Gerüchte um ein Bennifer-Liebescomeback endgültig zu bestätigen scheint.

Perrys Follower sind ganz aus dem Häuschen. "Sogar Katy liebt Bennifer", ist etwa in der Kommentarspalte zu lesen. Oder, garniert mit Tränen lachenden Smileys und roten Herzen: "Nicht das JLo- und Ben-Foto." Wieder andere scherzen: "Das Foto war ein Versehen, oder?" Und Model Sofia Richie schreibt: "Der sechste Swipe hat mich umgebracht". Der Post hat bereits mehr als 1,8 Millionen Likes abgestaubt.

Die US-Sängerin und der britische Schauspieler sind mit Unterbrechungen seit 2016 ein Paar und seit 2019 auch verlobt. Im Sommer 2020 kam die gemeinsame Tochter Daisy Dove Bloom zur Welt. Die junge Familie lebt in der kalifornischen Stadt Montecito. Bloom hat aus seiner Ehe mit Model Miranda Kerr von 2010 bis 2013 zudem den zehnjährigen Sohn Flynn.