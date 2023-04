Wieder einmal macht Keanu Reeves mit seiner Partnerin Alexandra Grant einen roten Teppich unsicher. Dabei gehen die beiden vor den Kameralinsen auch auf Tuchfühlung. Schon zuvor hatte der Schauspieler über die Qualitäten ihrer Beziehung aus dem Nähkästchen geplaudert.

Keanu Reeves und seine Freundin Alexandra Grant haben bei einer Gala des Museum of Contemporary Art in Los Angeles einen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hingelegt. Der "John Wick"-Star und die Künstlerin hielten dabei nicht nur Händchen, sie küssten sich auch vor den Fotografen.

Die beiden hatten offenbar gute Laune. (Foto: IMAGO/Cover-Images)

Reeves trug für die Veranstaltung einen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und Krawatte. Grant glänzte in einer leuchtend roten Robe mit Blumenmuster von Carolina Herrera. Das Seidenkleid im Neckholder-Design mit Rüschenrock fiel bis auf den Boden.

Erste bekannte Freundin seit 20 Jahren

Seit wann genau Reeves und Grant ein Paar sind, ist nicht bekannt. Der Hollywood-Star schwärmte erst vor wenigen Wochen im Gespräch mit dem "People"-Magazin über die 50-jährige Frau an seiner Seite. Reeves beantwortete die Frage nach seinem letzten Glücksmoment mit: "Vor ein paar Tagen mit meinem Schatz."

Der Schauspieler ging sogar noch weiter ins Detail: Er und Alexandra Grant seien "im Bett" und "miteinander verbunden" gewesen. "Wir haben gelächelt, gelacht und gekichert. Wir fühlten uns großartig. Es war einfach sehr schön, zusammen zu sein", so der 58-Jährige.

Reeves und Grant hatten sich 2019 bei einer Filmgala in Los Angeles erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Zuvor hatte man den Hollywood-Star 20 Jahre lang nicht mehr mit einer Freundin an seiner Seite gesichtet. Dabei feiert nicht nur der Schauspieler in seinem Metier Erfolge - zuletzt etwa mit "Kapitel 4" der "John Wick"-Reihe. Auch Grant ist in ihrer Branche keine Unbekannte: Die auf Skulptur und Malerei spezialisierte Künstlerin hat bereits in zahlreichen Museen auf der Welt ausgestellt - auch im Museum of Contemporary Art in Los Angeles.