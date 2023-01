Lucas Cordalis erzählt von den letzten Momenten mit seinem Vater, Jana brilliert in der Dschungelprüfung und plötzlich ist der Pop-Titan Thema. NDW-Legende Markus plaudert pikante Details aus. Dieeeeter, stimmt das alles wirklich?

"Hat jemand die Frösche geworfen? Ich trau RTL alles zu!", fragt Urwald-Chefermittlerin Rowe, als just in diesem Augenblick ein kleiner putziger Spring ins Feld in ihrer Koje landet. Die mutmaßlich von unserem RTL akribisch geplante Froschwurf-Aktion ist vor allem für Jolina ein mittelschweres Knallfrosch-Desaster! Was, Frösche? Panik macht sich breit vor den possierlichen Quakern. Professionelle Glaskugel-Diagnose: ausgeprägte Froschphobie mit akutem Herzrasen beim Anblick von Kaulquappen.

Das Weite suchen möchte man an Tag 5 im Camp auch vor den P1-Tratschtanten Claudia und Verena, die flammend über Cecilia vom Leder ziehen: "Hier diese... wie heißt'se noch? (…) Spricht uns dumm an, mischt sich überall ein..." Geht vor allem Verena "tierisch auf den Sack." Man muss Frau Kerth natürlich recht geben, wenn sie sagt, das sei nicht ihr Niveau. Deswegen ist sie ja auch im Dschungel gelandet. Ha! Und dann wird die Cecilia auch noch Teamchefin!

Tag 5 ist so ein typischer Mittendrin-Tag. Alles fühlt sich ein bisschen an wie eine Siesta. Die Leutchen bummeln vor sich hin, eine Dame rekelt sich im Weiher und so mancher plaudert einfach weiter, selbst, wenn das Gegenüber das Erzählte gar nicht hören will.

Griechischer Wein beim Griechen

So geschehen zwischen Lucas und Cosimo. Die Väter der beiden sind Thema. Mensch, das waren noch Zeiten, als Cosimos Vater ihm immer eine Junior-Tüte von McDonald’s mitgebracht hat! Er schwelgt in Erinnerungen, als Cordalis auf einmal schwermütig von den letzten Stunden seines alten Herren berichtet.

Der Sohn habe seinen Vater für "unsterblich" gehalten und als er - so traurig der Tod eines geliebten Menschen auch ist - von den letzten Momenten berichtet, spürt man, wie unangenehm Cosimo diese so persönlichen Schilderungen sind. In seiner ganz eigenen Art versucht er die Stimmung aufzulockern. Die Situation hat etwas von Wartezimmer-Atmosphäre. Fremde reden laut über ihre Krankheiten und man kann dem einfach nicht entkommen, weil man froh ist, endlich nach drei Monaten einen Termin bekommen zu haben.

Später im Dschungeltelefon glänzt der Checker vom Neckar mit seinem Wissen über den deutschen Schlager: "Beim Griechen hört man ja auch immer die Lieder von ihm wie Griechischer Wein."

"Guck, so schreibe ich meine Lieder!"

Dann lieber der Story von Markus lauschen. Die klingt zumindest nicht ganz so kalkuliert. Der NDW-Sänger war einst bei Dieter Bohlen zu Hause! "Da war der noch mit seiner ersten Frau verheiratet." Der Pop-Titan habe ihm diese "Billboard-Bücher" gezeigt, die es seit 1910 gebe und gesagt: "Guck, so schreibe ich meine Lieder!"

Man sei aber weder geschäftlich noch musikalisch zusammengekommen, und am Ende hieß es, gut, dann gehen wir jetzt noch gemeinsam was essen. Und jetzt kommt’s: Da schleppt der Dieter doch tatsächlich noch seine Frau, die Kinder und nen Kumpel mit ins Restaurant und als es ans Bezahlen ging, sei der arme Markus auf der ganzen Rechnung sitzen geblieben. Reicher Dieter, knausriger Dieter. Oder wie Lanz sage würde: "Schöne Geschichte."

Mitten in der Siesta bricht Jana zur Dschungelprüfung auf. Ein paar Tränen kullern ihre Wangen herunter. Die Nerven flattern. Auf einem 25 Meter hohen, sich drehenden "Fiesenrad" muss die URKRAFT Sterne einsammeln. Unter Zeitdruck balanciert sie dabei über eine Wippe und verliert dabei nie die Contenance. Der Lohn: sechs Sterne. "Danke an alle Feen und Helfer für den Spirit." Und danke auch an die Blätter, die Wälder, die Ameisen und diese innere Stärke, nicht in Tessas Nähe auszuflippen.

Alle bitte zu Cosimos Baby-Party!

Denn Tessa hat mal wieder Probleme. Die 33-Jährige mag dies nicht und jenes nicht und Janas Stimme bei der Nachtwache ist der zweifachen Mutter auch nicht genehm. Als die "Sprunghafte" äußert, sie friere am Feuer, soll man ihr bitte auch keine Tipps geben, etwa, dass sie sich "warm atmen" soll. Schließlich zischt die Fröstelnde einfach davon und legt sich schlafen. Nöp-nöp! REGELVERSTOSS. Wann werden die eigentlich mal geahndet?

Wie das bei einem traditionellen australischen Mittagsschlaf nun mal so üblich ist, brummt immer irgendwo, ganz leise im Hintergrund, ein altes Radio. Die Mucke dieses Mal aber: live von MC Cosimo besser bekannt als Outback-Shaggy. Man versteht zwar nicht, was der Mann, der als Kind "ein kleines Bäuchlein hatte", da verbal von sich gibt, aber Markus findet, dass so definitiv nur einer klingt, der Talent hat.

Apropos Bäuchlein: Cosimo phantasiert, seine Freundin Nathalie könnte vielleicht schwanger sein, wenn er rauskommt. "Von wem denn?", wollen die Mit-Camper wissen. Natürlich von ihm! Dann würde er alle gerne zur Taufe ins Restaurant einladen. Dort könnte dann Costa Cordalis großer Hit: "Griechischer Wein" im Hintergrund laufen und natürlich auch "Anita", der weltberühmte Song von Udo Jürgens. Damit sich die Rechnung auch lohnt, kommt am Ende einfach noch Dieter Bohlen. Das wird ein Spaß!

Was sonst noch geschah:

Djamila, unsere Philosophin der Herzen, macht auf "die stillen Wasser" aufmerksam. Nicht immer nur auf die Lauten und Gröler glotzen. "Die Stillen können auch was leisten", die sollte man nicht unterschätzen. Außerdem erfahren wir von Cosimo, dass Bohlen wie seine Mutter und Mario Basler sei: "Die haben immer das letzte Wort auf der Zunge." Das hat übrigens auch Tessa, die ständig die Stimmung konterkariert.

Als Gigi sich mit Papis über das Modeln unterhält, beginnt Tessa plötzlich laut zu singen. Und wird immer lauter und lauter. Man kann sehr oft beobachten, dass Leute, die gern und inbrünstig Respekt einfordern, oft sehr wenig selbst davon aufbringen. Oder wie Claudia sagt: "Die raubt mir die letzten Zellen."

Zur Dschungelprüfung müssen die Spielerfrauen Claudia und Verena und - Tada! - Tessa.