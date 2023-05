Königin Letizia, Infanta Sofia, Prinzessin Leonor und König Felipe während der Abschlussfeier am UWC Atlantic College in Wales.

Die spanische Kronprinzessin Leonor hat ihr Abitur an einer Privatschule in Wales bestanden. Zur Abschlussfeier ist ihre ganze Familie gekommen, wie das Königshaus auf Twitter mitteilt. Die Zukunftspläne der 17-Jährigen sind bereits bekannt.

Spaniens Kronprinzessin Leonor hat in Wales ihren Schulabschluss gefeiert. Das zeigte die königliche Familie auf Twitter. Dort ist die 17-Jährige mit ihrem Abiturzeugnis in der Hand zu sehen. Zur Abschlussfeier an der Privatschule UWC Atlantic College kamen Leonors Eltern, König Felipe VI., Königin Letizia, sowie ihre jüngere Schwester Sofia. Leonor trug ein rotes Blazerkleid an ihrem großen Tag, ihre Schwester erschien in einem hellblauen Outfit, Letizia zeigte sich im weißen Hosenanzug, Felipe im dunkelblauen Anzug.

2021 hatte das spanische Königshaus bekannt gegeben, dass die Kronprinzessin nach Wales zieht, um dort in dem Örtchen Llantwit Major auf dem United World College (UWC) of the Atlantic ihre Schulkarriere fortzusetzen. Sie hat nun ein weltweit anerkanntes Abitur - das sogenannte International Baccalaureate.

Militärausbildung in Saragossa

Nach der Schule geht es für Prinzessin Leonor nun für drei Jahre zum Militär. Spaniens Verteidigungsministerin Margarita Robles erklärte im März bei einer Pressekonferenz, dass Leonor aller Voraussicht nach eines Tages den Thron besteigen werde. Als Königin wäre sie dann automatisch auch Oberbefehlshaberin der Streitkräfte. Robles: "Wie in allen parlamentarischen Monarchien muss sie deshalb einen militärischen Hintergrund und eine militärische Karriere haben."

Geplant ist, dass die Prinzessin nach den Sommerferien Ende August ihre Ausbildung an der Militärakademie in Saragossa beginnt. Jeweils ein Jahr lang soll sie bei der Armee, bei der Marine und bei der Luftwaffe ihr Training absolvieren.