Das Gerücht machte bereits die Runde. Nun ist es amtlich: Sängerin Leony nimmt neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi in der Jury der kommenden Jubiläumsstaffel von "Deutschland sucht den Superstar" Platz. "Eine große Ehre", wie sie erklärt.

Es soll das letzte Mal sein, dass "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bei RTL (auch auf RTL+ abrufbar) über die große Show-Bühne geht. Für die finale Staffel, mit der das Erfolgsformat Anfang 2023 auch sein 20. Jubiläum feiert, kehrt Dieter Bohlen noch einmal als Grandseigneur in die Jury zurück. Unterstützung erhält er dabei von ein paar jüngeren Kolleginnen und Kollegen.

So war bereits bestätigt, dass auch Pietro Lombardi sein Comeback in der Wiege seines Erfolgs feiern wird. Der 30-Jährige hatte die achte Staffel der Show 2011 gewonnen und war zudem bereits 2019 und 2020 Teil der DSDS-Jury.

Die reine Spekulation war indes bislang, wer das Team der Jurorinnen und Juroren neben Bohlen und Lombardi womöglich komplettieren könnte. Ein Name ist dabei in dieser Woche bereits gefallen: Leony.

Von "Rising Star" zu DSDS

Und tatsächlich: Die Sängerin, die in der Vergangenheit unter anderem mit Songs wie "Faded Love", "Remedy" und dem Modern-Talking-Cover "Brother Louie" aufgefallen war, wird mit von der Partie sein, wie RTL nun offiziell bekannt gab.

"Ich freue mich riesig auf alles, was da kommt!", wird die 25-Jährige zitiert. In gewisser Weise stellt ihr DSDS-Einsatz auch für sie ein kleines Comeback dar. Schließlich gewann sie 2014 mit ihrer damaligen Band Unknown Passenger "Rising Star" und damit eine andere Talentshow bei RTL.

"Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne", erinnert sich Leony nun zurück und ergänzt: "Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi - es ist mir eine große Ehre."

Eine Frau für Bohlen beim DSDS-Abschied hätten wir also schon mal. Doch es wird gemunkelt, dass auch noch Platz für eine weitere Jurorin sein soll. Im Gespräch dafür war Youtuberin und Sängerin Shirin David. Aber sie soll abgesagt haben. Das Rätselraten, wer neben Leony den weiblichen Part in der Jury übernehmen könnte, dürfte also noch ein bisschen weitergehen.