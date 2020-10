Erst schwebten Luca Hänni und Christina Luft gemeinsam über das "Let's Dance"-Parkett, nun auch auf Wolke sieben. Was er an seiner Freundin am meisten schätzt und weshalb ihn die Fernbeziehung nicht stört, verrät der DSDS-Sieger von 2012 in einem Interview.

Mit Luca Hännis Musikkarriere ging es in den letzten Jahren steil nach oben. Nach seinem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" 2012 platzierte er sich immer wieder in den Charts, zuletzt holte er mit dem Hit "She Got Me" den vierten Platz beim Eurovision Song Contest 2019 für die Schweiz. Fünf Jahre nach seinem letzten Album "When We Wake Up" (2015) veröffentlicht er am heutigen Freitag seinen ersten deutschsprachigen Longplayer "110 Karat".

2020 hat er auch sein privates Glück gefunden: Seit dem Ende der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel ist er mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft liiert. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news hat Luca Hänni über seine neue Liebe gesprochen.

"Auf sie ist immer Verlass"

Nach seinem Sieg bei DSDS sei er zunächst in einem "Tief" gewesen, da er nicht gewusst habe, "wo die Reise hingeht. Es blieb alles etwas stehen und hat sich nicht in dieser Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie ich das in meinem Kopf hatte." Jedoch sei es wieder schnell bergauf gegangen, die RTL-Castingshow sei sein "erstes großes Sprungbett" gewesen, durch das er sich habe entwickeln können.

Auf diesem Weg sei er auch schließlich in die Tanzshow "Let's Dance" gelangt - wo er seine neue Liebe kennenlernte. "Sie ist einfach eine super Frau", schwärmt der 25-Jährige von Christina Luft. "Ich liebe ihre positive Art, auf sie ist immer Verlass und ich kann bei ihr so sein, wie ich bin."

Dass er mit der 30-Jährigen, die in der Schweiz wohnt, eine Fernbeziehung führt, stört den Sänger aber nicht. "Derzeit ist es für uns perfekt so, wie es ist. Mit den zwei Standorten fühlen wir uns in beiden Ländern sehr zu Hause." Damit die Liebe auf Distanz funktioniere, sei es aber wichtig, "auch mal Kompromisse einzugehen und sich gegenseitig zu unterstützen und gut zu organisieren", gibt der 25-Jährige zu.