10.000 US-Dollar pro Monat: Mac Millers Haus steht zur Vermietung

Im September stirbt Rapper Mac Miller an einer Überdosis in seinem Haus in Kalifornien. Jetzt soll die Immobilie neu vermietet werden, für schlappe 10.000 US-Dollar im Monat. Was der neue Mieter dafür geboten bekommt ...

Drei Schlafzimmer, drei Bäder, insgesamt 3156 Quadratmeter - das sind die Eckdaten des Hauses in San Fernando Valley, in dem Ariana Grandes Ex-Freund, der Rapper Mac Miller, im September dieses Jahres starb.

Nun soll die Immobilie neu vermietet werden, und die hat ihren Preis. Für umgerechnet 8800 Euro im Monat bekommt der neue Mieter allerdings auch noch einen tollen Blick auf Los Angeles geboten sowie einen großen Innenhof und einen gemauerten Kamin. Ob all das aber darüber hinweg trösten kann, dass der 26-Jährige eben hier an einer Überdosis starb, ist fraglich.

Der Makler ist jedenfalls verpflichtet, jeden Interessenten über diesen Umstand zu informieren. Das regelt ein kalifornisches Gesetz, laut dem einem potenziellen Mieter oder Käufer mitgeteilt werden muss, wenn innerhalb der letzten drei Jahre in einer angebotenen Immobilie jemand ums Leben kam.

Andererseits sind 10.000 US-Dollar pro Monat in dieser Gegend schon ein ziemliches Schnäppchen. Zum Vergleich: Justin Bieber soll hier erst neulich für sich und seine Frau, Freundin, Verlobte, wasauchimmer Hailey Baldwin einen Mietvertrag über 100.000 US-Dollar pro Monat unterzeichnet haben. Dafür stehen dem Paar dann aber auch 6000 Quadratmeter, vier Schlafzimmer und sieben Bäder zur Verfügung.

Quelle: n-tv.de