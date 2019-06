Die Hochzeit von Mario Götze und seiner Ann-Kathrin hätte romantischer nicht sein können. Das beweist nicht zuletzt ein Video, das der Fußballer und seine Frau nun mit ihren Fans teilen. Darin zu sehen sind auch einige der anderen prominenten Gäste.

Verheiratet waren Mario Götze und Ann-Kathrin Brömmel eigentlich schon seit Mai 2018. Doch die zugehörige Sause stieg erst vor rund einer Woche auf Mallorca. Nur häppchenweise gerieten Bilder von der Zeremonie an die Öffentlichkeit. Jetzt jedoch gibt es einen tieferen Einblick in die Feier. Dem Hochzeitspaar selbst sei Dank.

Ein paar romantische Schnappschüsse hatten die beiden schon in den vergangenen Tagen immer mal wieder veröffentlicht. Doch jetzt posteten sowohl Mario Götze als auch seine Frau auch noch ein Video von "ihrem Tag" auf ihrer jeweiligen Instagram-Seite. Untermalt von der Schnulze "Obvious" der Formation CHPTRS zeigt es, wie traumhaft die Kulisse bei der Hochzeitsfeier des Fußballspielers und des Models gewesen sein muss. Das "Son Marroig Farm" genannte Anwesen an der Nordwestküste Mallorcas mutet in den Zeitlupen-Aufnahmen nahezu an wie aus einem Märchen.

Doch nicht allein darum dreht es sich in dem Clip. Auch das Brautpaar wird selbstredend bestens in Szene gesetzt - er in einem schwarzen Smoking mit Fliege, sie in einem halterlosen weißen Kleid.

Feiern mit der Konkurrenz

Und schließlich bekommt man auch einen Blick auf einige der ebenfalls prominenten Gäste der Feier. Ins Auge fallen da natürlich zu allererst Mario Götzes Kicker-Kollegen - neben seinem Bruder Felix etwa der zurzeit vor einer ungewissen Fußball-Zukunft stehende André Schürrle und Bayern-Torwart Manuel Neuer.

Nicht zuletzt die Anwesenheit des Münchner Keepers soll einigen Fans von Borussia Dortmund, wo Mario Götze unter Vertrag steht, sauer aufstoßen. Götze, der drei Jahre lang ebenfalls für den FC Bayern gespielt hat, dürfte das wenig interessieren. Er und Neuer sind seit längerem gut befreundet.

Und mal ehrlich: Wer würde bei einer Hochzeit Fußball-Feindschaften schon über private Freundschaften stellen? So gehört zu den Gratulanten in den Instagram-Kommentaren zum Beispiel mit Franck Ribery noch ein weiterer (Ex-)Rivale auf dem Platz, der nach seinem Ausscheiden bei den Bayern derzeit auf Jobsuche ist.