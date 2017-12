Unterhaltung

Sexy Brezel!: Meghan Markles verborgenes Talent

Sie soll nett lächeln, höflich winken und vor allem viel Gutes tun. Das wird von einer Prinzessin in spe erwartet. Und Meghan Markle kann das alles auch - sie kann aber eben noch ein bisschen mehr.

Meghan Markle wird Prinz Harry heiraten. Seit die Katze aus dem Sack ist, steigt das Interesse an den britischen Royals mal wieder. Verdenken kann man das keinem, schließlich steht damit mal wieder eine spektakuläre Hochzeit an.

Allzulange dauert es auch gar nicht mehr. Der Kensington Palace hatte kürzlich in einer offiziellen Mitteilung bekannt gegeben, dass Prinz Harry und Meghan Markle im Mai 2018 den Bund der Ehe schließen werden - in der St.Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor.

Während sich Jamie Oliver dieser Tage lautstark als Koch für das Mega-Event bewirbt, nutzen andere die Gelegenheit, die künftige Prinzessin noch ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Dass sie Schauspielerin ist - und zwar mit der Serie "Suits" eine ganz schön erfolgreiche -, ist bekannt. Doch die 36-Jährige besitzt noch das ein oder andere verborgene Talent.

"Liegt mir im Blut"

Leser des kanadischen Fitness-Magazins "Best Health" kamen schon vor einer Weile in ihren Genuss, nun gehen die Bilder erneut um die Welt: Markle kann richtig gut Yoga. Für ein Shooting mit dem Blatt posierte sie in verschiedenen Outfits in Weiß und demonstrierte dabei, wie gut sie sich verbiegen kann.

Das kommt übrigens nicht von ungefähr. "Die Disziplin liegt mir im Blut", verriet Markle "Best Health" damals. Ihre Mutter Doria Ragland arbeitet nämlich als Yoga-Lehrerin. Von ihr hat Markle sich offenbar einiges abgeschaut. In Zukunft wird sie die ausgefallenen Posen wohl nur noch im Privaten einnehmen. Sexy Aufnahmen schicken sich für eine Prinzessin eher nicht. Doch gefallen haben ihr die Bilder. Auf Twitter bedankte sie sich bei dem Magazin: "Ihr schafft es wirklich, dass sich ein Mädchen wohlfühlt." Dazu teilte sie mit ihren Abonnenten gleich die gesamte Fotostrecke.

Quelle: n-tv.de