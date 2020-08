Herzogin Meghan gibt Frauenrechtlerin Gloria Steinem ein Interview. Die beiden sitzen dabei auf einer Wiese an der frischen Luft, als Meghans Hunde dazu kommen. Nun stellt sich die Frage, ob man in dem Clip womöglich das neue Zuhause der Ex-Royals sieht.

Erneut nutzt Herzogin Meghan die Gelegenheit, um auf die Rechte von Frauen und die Bedeutung der US-Wahl aufmerksam zu machen. Dazu gibt sie der US-amerikanischen Feministin, Journalistin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem ein Interview für die Frauenrechtsplattform "Makers Women". Den entsprechenden Schwarz-Weiß-Clip gibt es jetzt zu sehen, und er wirft Fragen auf.

Meghan trägt einen weißen Anzug und ist zwischenzeitlich mit einem Hut bekleidet. Ihr gegenüber sitzt die 86-jährige Aktivistin ganz in Schwarz. Beide haben es sich in zwei Holzsesseln in einem Garten gemütlich gemacht. "Willkommen zu Hause", begrüßt Steinem ihre Gesprächspartnerin. "Es fühlt sich gut an, aus so vielen Gründen", entgegnet ihr die Ehefrau von Prinz Harry.

Sorge um junge Generation

Die beiden Frauen reden über die große Bedeutung von Wahlen. Steinem zeigt sich besorgt um die junge Generation, die immer weniger den Gang zur Urne unternimmt. Dann bekommen die zwei überraschend Besuch von Meghans Hunden, Labrador Pula und Beagle Guy, die sich vor ihr ins Gras legen. Das lässt endgültig die Vermutung aufkommen, dass es sich bei dem Gelände um den Garten der neu erstandenen Villa der ehemaligen Royals im Santa Barbara County handelt.

Bei dem Haus in Montecito soll es sich um ein 14,65 Millionen US-Dollar (etwa 12,35 Millionen Euro) teures Anwesen auf einem rund drei Hektar großen Grundstück handeln. Das Haupthaus mit rund 1300 Quadratmetern Wohnfläche soll neun Schlafzimmer haben und mit allen Annehmlichkeiten wie Heimkino, Fitnessstudio und Wellness-Oase ausgestattet sein. Auf dem Grundstück sollen sich zudem ein Pool, ein Tennisplatz und ein Gästehaus befinden. Besonders die Privatsphäre, auf die das Paar großen Wert legt, soll bei der Villa durch viele Hecken und mehrere Zäune bestens geschützt sein.

Harry und Meghan adoptierten Pula im Jahr 2018. Guy kam bereits vorher zu Meghan, ihn brachte sie 2017 mit nach London. Ihren Hund Bogart musste sie hingegen bei ihrem Umzug seinerzeit zurücklassen.