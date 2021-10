Fünf Kinder hat Menowin Fröhlich schon, jetzt freut sich der ehemalige DSDS-Teilnehmer über das sechste. Wie er in den sozialen Medien mitteilt, hat seine Ehefrau Senay einen Jungen zur Welt gebracht. Auch dessen Namen verrät der Sänger bereits.

Menowin Fröhlich ist wieder Vater geworden. Wie der Sänger bei Instagram öffentlich macht, hat seine Ehefrau Senay einen Jungen zur Welt gebracht. Für den ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Teilnehmer ist es bereits das sechste Kind.

In seiner Instagram-Story nimmt Fröhlich seine Follower mit in die Klinik, in der seine Frau zu diesem Zeitpunkt offenbar noch im Kreißsaal liegt. "Ich bin jetzt im Krankenhaus, und zwar werde ich jetzt Papa. Ich bin total aufgeregt", so der 34-Jährige. "Vor ein paar Stunden war ich noch in Duisburg, habe aufgenommen. Und da hieß es: 'Komm!', berichtet er weiter.

Wenig später ist sein Sohn auf der Welt, und Fröhlich verrät auch dessen Namen. Der lautet Canel-Lousyen. Canel stammt aus dem Türkischen und bedeutet "Leben", erklärt der Sänger seinen Fans.

Sohn ist Symbol für einen Neuanfang

Im August hatte das Ehepaar Fröhlich öffentlich gemacht, dass Familienzuwachs unterwegs ist. Canel-Lousyen ist das dritte gemeinsame Kind die beiden, drei weitere brachte Menowin Fröhnlich schon mit in die Beziehung. Der neue Sohn soll für ihn auch Symbol eines Neuanfangs sein. "Das soll und wird das erste Kind sein, das mich niemals auf Drogen erlebt", versprach er einst im Interview mit RTL.

Fröhlich will demnach sein Leben endlich in den Griff bekommen. Im Sommer hat er einen neunmonatigen Entzug in einer Klinik beendet. Der wurde richterlich angeordnet, weil er vor zwei Jahren betrunken und ohne Führerschein Bier holen fuhr. Auf dem Rückweg hatte sich sein Auto überschlagen, der Sänger blieb bei dem Unfall unverletzt.

Seit dem Entzug ist Fröhlich nach eigenen Angaben drogenfrei. Seinen Weg durch die Therapie begleitete ein Fernsehteam, und so entstand die TVNOW-Dokureihe: "Menowin - Mein Dämon und ich", die seit vergangenen November abrufbar ist. Damit Fröhlich nun auch clean bleibt, soll er sich ambulant in einer Tagesklinik weiterbehandeln lassen.