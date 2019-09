Die Nachricht von der Trennung des Hollywood-Traumpaars Miley Cyrus und Liam Hemsworth ist gerade bekannt, da hat die Sängerin mit Kaitlynn Carter bereits eine neue Liebe gefunden. Doch auch mit ihr soll es nun schon wieder vorbei sein.

Das Liebesleben von Miley Cyrus kann man derzeit wohl getrost als etwas unstet bezeichnen. Erst trennt sie sich nach neunmonatiger Ehe von ihrem Langzeit-On/Off-Liebsten Liam Hemsworth, da steckt sie auch schon in einer neuen Beziehung. Bis jetzt.

Sechs Wochen hielt die Liebe zwischen Cyrus und Kaitlynn Carter. Nun soll sich die 26-jährige Sängerin aber auch schon wieder getrennt haben, wie das US-Promimagazin "People" berichtet. War Carter für Cyrus womöglich nur das Sprungbrett, um ihrer Ehe mit Hemsworth zu entkommen?

Fest steht, dass die zwei Frauen im August gemeinsam in Italien auf einer Jacht knutschten, als gerade erst Cyrus' Trennung von Hemsworth bekannt geworden war. Dass sie ihren Ehemann mit der 31-jährigen Bloggerin betrogen habe, stritt Cyrus allerdings vehement ab. "Ich kann viele Dinge zugeben, aber ich weigere mich zuzugeben, dass meine Ehe wegen Fremdgehens endete", schrieb Cyrus. "Es gibt hier keine Geheimnisse aufzudecken." Sie sei keine "Lügnerin", sondern "erwachsen geworden".

Keine romantischen Gefühle mehr

Carter, selbst frisch getrennt von Brody Jenner, soll dann aber recht schnell bei Cyrus eingezogen sein. Sogar über einer Verlobung wurde aufgrund eines auffälligen Rings an ihrer Hand bereits spekuliert. Nun will "People" von einem Insider erfahren haben, dass diese Liebe auch schon wieder Geschichte ist. Allerdings, so die zitierte Quelle, seien die zwei nach wie vor befreundet: "Sie waren schon lange Freunde, und sie waren füreinander da, als sich beide (von ihren Männern) getrennt haben. Sie haben eben nur keine romantischen Gefühle mehr füreinander."

Das Liebeskarussell kann sich bei Cyrus nun also fröhlich weiterdrehen. Ein Zurück zu Liam Hemsworth wird es allerdings wohl nicht geben. Zum einen waren ihre Aussagen diesbezüglich eindeutig, zum anderen hat er auch bereits die Scheidung eingereicht.