Lange war nicht so ganz klar, ob die Liebe zwischen Miley Cyrus und Liam Hemsworth Bestand haben würde. Doch inzwischen scheinen sich die beiden vollends zusammengerauft zu haben. So macht die Sängerin ihrem Freund jetzt ein öffentliches Kompliment - mit schlüpfriger Note.

Miley Cyrus war in den vergangenen Jahren immer wieder für den einen oder anderen Skandal gut. Doch seit einiger Zeit scheint die Sturm-und-Drang-Phase des ehemaligen Teeniestars überwunden zu sein. So ist das Sex-Kompliment, das die ehemalige "Hannah Montana"-Darstellerin ihrem Verlobten Liam Hemsworth nun in aller Öffentlichkeit gemacht hat, auch eher putzig als skandalös.

Wie ist es dazu gekommen? Auf einer Instagram-Seite, die unter dem Account "sourpsycho" firmiert und auf der regelmäßig lustige Fotos und Kommentare veröffentlicht werden, wurde eine Grafik gepostet. Auf ihr war zu lesen, dass kein Mann alle fünf dieser Qualitäten mitbringe: "Gut im Bett, Empathie, eine Körpergröße über 1,75 Meter, Treue, gesunder Menschenverstand."

"Gebt nicht auf!"

Cyrus kommentierte den Post mit den Worten: "Meiner hat alle! Gebt nicht auf!" Das Schmunzeln der Leser hatte sie damit - vor allem mit Blick auf die sexuellen Fähigkeiten ihres Freundes - in jedem Fall gewonnen.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth haben bereits eine längere und aufreibende Beziehungsgeschichte hinter sich. Nachdem sie sich bei Dreharbeiten zu dem Film "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt hatten, kamen sie 2009 erstmals zusammen. 2012 verlobten sie sich, ein Jahr später gaben sie jedoch ihre Trennung bekannt. Anfang 2016 fand das Paar erneut zusammen. Wenig später bestätigte Cyrus, dass sie sich abermals mit dem "Die Tribute von Panem"-Star verlobt habe.

Was wohl Hemsworth über das öffentliche Kompliment zu seinen Liebhaber-Qualitäten denkt? Das ist nicht bekannt. Aber wie heißt es doch so schön: Ein Gentleman genießt und schweigt.