Seit Wochen schon waschen Johnny Depp und Amber Heard vor Gericht jede Menge schmutzige Wäsche. Zuletzt behauptet Heard, der Schauspieler habe seine frühere Freundin Kate Moss die Treppe hinuntergeschubst. Nun soll das Model selbst vor Gericht dazu Stellung beziehen.

Planänderung im aktuellen Verleumdungsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard: Ursprünglich hatte das Anwaltsteam von Heard vor, den 58-jährigen Depp erneut zu einer Aussage vor Gericht aufzufordern. Eine Quelle aus Heards Umfeld hat dem "People"-Magazin jedoch unlängst bestätigt, dass die Anwälte der Schauspielerin diesbezüglich nun zurückgerudert seien, da sie eine weitere Aussage von Depp für "irrelevant" halten würden.

Stattdessen wird nun offenbar Supermodel Kate Moss am kommenden Mittwoch vor Gericht aussagen. Wie die "New York Post" berichtet, soll die 48-Jährige für ihre Aussage per Video ins Gericht geschaltet werden. Der Hintergrund: Kate Moss und Johnny Depp waren von 1994 bis 1998 ein Paar. Amber Heard hatte den Namen des Models in den vergangenen Wochen einmal erwähnt und behauptet, Depp habe seine damalige Partnerin bei einem Streit die Treppe hinuntergestoßen.

Vorfall nur ausgedacht?

Depps Anwälte warfen Heard daraufhin vor, sich jenen Vorfall nur ausgedacht zu haben. Jetzt wird vermutet, dass Moss Heards Aussage vor Gericht dementieren könnte. Sie und Depp sollen auch nach der Trennung jahrelang ein freundschaftliches Verhältnis zueinander gehabt haben.

Johnny Depp hat Amber Heard auf 50 Millionen Dollar (etwa 46 Millionen Euro) verklagt - wegen eines Beitrags, den sie 2018 in der "Washington Post" veröffentlicht hatte. Darin erklärte sie, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Ihren Ex-Mann hat sie nicht namentlich erwähnt. Johnny Depp behauptet, der Beitrag habe dennoch seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und ihn dadurch viel Geld gekostet. Amber Heard hat eine Gegenklage gegen ihren Ex in Höhe von 100 Millionen Dollar (etwa 92 Millionen Euro) eingereicht.

Am 27. Mai sind die Schlussplädoyers angesetzt. Im Anschluss müssen die Geschworenen ein Urteil fällen.