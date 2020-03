Nach ihrem Rückzug aus der ersten Garde der Royals hätten Prinz Harry und seine Frau Meghan durchaus Zeit für neue Betätigungsfelder. Möglich wäre etwa, dass sie demnächst bei den Simpsons zu hören sind. Die Produzenten der Serie hätten jedenfalls nichts dagegen.

Aktuell haben Prinz Harry und seine Frau Meghan definitiv andere Sorgen. Auch sie müssen mit der Corona-Pandemie klarkommen, erst recht, da inzwischen Harrys Vater Charles positiv auf das Virus getestet wurde. Doch irgendwann wird auch für die beiden hoffentlich wieder ein normales Leben beginnen. Fragt sich nur, wie es nach ihrem Verzicht auf ihre royalen Verpflichtungen aussehen wird.

Ein neues Jobangebot liegt ihnen nun jedenfalls offenbar konkret vor. So sollen der 35-Jährige und seine drei Jahre ältere Frau in die Simpsons einen Gastauftritt in Gelb bekommen. Die Macher der Show hoffen anscheinend zudem, dass die beiden ihren Figuren auch ihre Stimme verleihen werden.

"Wir haben über Harry und Meghan gesprochen. Ich habe gehört, dass sie sich für Voice-Over-Arbeit interessiert", soll Simpsons-Produzent Al Jean Medienberichten zufolge dem Magazin "Radio Times" gesagt haben. Gleichzeitig forderte er den Enkel von Queen Elizabeth II. und dessen Ehefrau auf, sich bei ihm zu melden. Bei den Simpsons feierten schon viele Stars Gastauftritte in Gelb, darunter Lady Gaga oder Elton John.

Mit Produktionsfirma selbstständig?

Zuvor hatte es bereits Gerüchte gegeben, dass sich Harry und Meghan mit einer Film- und Fernsehproduktionsfirma selbstständig machen könnten. Der Herzog und die Herzogin von Sussex planten, ihren Lebensunterhalt mit Voice-Over-Beiträgen und Dokumentarfilmen zu wichtigen Themen wie psychische Gesundheit oder dem Klimawandel zu verdienen, berichtete die "Daily Mail" unter Berufung auf angebliche Insider. Meghan soll auch bereits einen Voice-Over-Deal mit Disney abgeschlossen haben.

Harry und Meghan nehmen keine öffentlichen Auftritte mehr als Mitglieder des britischen Königshauses wahr und wollen unabhängig ihren Lebensunterhalt verdienen. Ab dem 1. April werden sie auch offiziell nicht mehr den Titel "Königliche Hoheit" tragen. Ihr Lebensmittelpunkt ist derzeit Kanada, wo sie mit ihrem zehn Monate alten Sohn Archie leben.