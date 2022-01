Bereits in den vorangegangenen Wellen grassiert das Coronavirus auch im schwedischen Königshaus. Nun erreicht die Pandemie zudem die Spitze der Monarchie: König Carl Gustaf und seine Frau Silvia sind positiv getestet worden.

Angesichts der vielen Kontakte, die Mitglieder der europäischen Königshäuser in ihren Funktionen nun mal notgedrungen haben, verwundert es kaum, dass das Coronavirus auch und gerade bei den Royals leichtes Spiel hat. Prinz Charles war bereits infiziert, sein Sohn William ebenfalls und auch Fürst Albert von Monaco.

Ebenso blieb die schwedische Königsfamilie nicht von der Pandemie verschont. Schon im November 2020 steckten sich Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip an. Im März des darauffolgenden Jahres mussten auch Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel eine Infektion mit dem Coronavirus bekannt geben. Bei ihnen allen verlief die Erkrankung jedoch glimpflich mit lediglich milden Symptomen.

Nun aber sucht das Virus auch König Carl Gustaf und Königin Silvia und damit die Spitze der Monarchie heim. Wie das Königshaus selbst in einer offiziellen Mitteilung verlauten ließ, seien beide am Montagabend positiv getestet worden.

Beide dreifach geimpft

"Der König und die Königin, die mit drei Spritzen komplett geimpft sind, haben leichte Symptome und fühlen sich den Umständen entsprechend wohl", heißt es zugleich. Das Paar isoliere sich nun nach den geltenden Verhaltensregeln zu Hause - "und die Infektionsverfolgung läuft“.

Wie und wo sich Carl Gustaf und Silvia angesteckt haben, steht also vermutlich noch nicht fest. Allerdings nahm das Paar an den zurückliegenden Feiertagen sicher auch an der einen oder anderen Familienfeier teil. Von weiteren Corona-Fällen innerhalb des schwedischen Königshauses ist derzeit gleichwohl nichts bekannt.

Carl Gustaf ist 75 Jahre alt. Silvia feierte am 28. Dezember sogar bereits ihren 78. Geburtstag. Beide gehören somit einer besonderen Risikogruppe im Fall der Corona-Infektion an. Umso mehr gilt es, ihnen gute Besserung zu wünschen.