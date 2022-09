In einem Nebensatz rutscht Palina Rojinski Anfang des Jahres heraus, dass sie verlobt ist. Als die Meldung die Runde macht, hüllt sie sich dann jedoch in Schweigen. Jetzt aber lässt sich die Moderatorin erstmals ein paar Worte zu ihrem Liebesglück entlocken.

Beim einstigen "MTV Home"-Dreigestirn Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt und Palina Rojinski tut sich richtig was in jüngster Zeit. Alle drei halten sich mit Informationen über ihr Privatleben zwar in der Regel bedeckt, dennoch sickerte vor Kurzem durch, dass sowohl Heufer-Umlauf als auch Winterscheidt in den Hafen der Ehe eingelaufen sein sollen. Und auch für Rojinski könnten wohl schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Dass die 37-Jährige verlobt ist, war ihr im Januar eher beiläufig in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" herausgerutscht. "Humor war mir schon immer wichtig und mein Verlobter und ich haben einfach den besten Humor zusammen", sagte sie da. Die Katze war nun aus dem Sack, doch zu weiteren Details zu ihrer Verlobung schwieg sich Rojinski anschließend aus.

Bis jetzt. Wer der Mann an ihrer Seite ist, verrät sie zwar noch immer nicht, doch zumindest hat sie sich im Gespräch mit dem Magazin "Bunte" nun ein paar weitere Worte zu ihrem Eheversprechen entlocken lassen. Gefragt, wie für sie ihre Traumhochzeit aussehen solle, antwortet Rojinski etwa: "Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Ich schwanke zwischen klein und groß. Wir haben uns da noch nicht final entschieden."

"Neue unbekannte Sphären"

Ihr sei schon immer klar gewesen, "dass ich mit der richtigen Person auf jeden Fall heiraten will", plaudert Rojinski weiter aus, ohne jedoch einen Hinweis darauf zu geben, wer denn nun "der Richtige" sei. "Ich musste nicht unbedingt verlobt sein, um glücklich zu sein. Aber es öffnet noch mal ganz neue unbekannte Sphären", erklärt die Moderatorin und ergänzt: "Es ist wunderschön und etwas ganz Besonderes, verlobt zu sein. Wir genießen es."

Einen Termin für die Hochzeit könne sie noch nicht nennen, verrät Rojinski zudem. "Wir haben alle gemerkt, dass man das Leben nicht mehr so gut planen kann, sondern es einfach passiert", orakelt sie stattdessen. Gleichwohl hoffe sie natürlich, "dass gewisse Wünsche in Erfüllung gehen".

Palina Rojinski wurde ab 2010 als sogenannter Sidekick von Heufer-Umlauf und Winterscheidt in der Show "MTV Home" bekannt. Auch heute noch unterstützt sie die beiden in diversen ProSieben-Formaten. Doch auch als eigenständige Moderatorin tritt sie inzwischen auf, zuletzt etwa beim "Gipfel der Quizgiganten" bei RTL. Zudem absolvierte die 1985 im heutigen Sankt Petersburg geborene und 1991 nach Deutschland gekommene Rojinski mehrere Leinwand-Einsätze, etwa in "Rubbeldiekatz" (2011), "Jesus liebt mich" (2012) und "Enkel für Anfänger" (2020).