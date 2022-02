Was plant Eric Stehfest?

Eric Stehfest sorgt an Tag 10 im Dschungel für den Prüfungs-GAU. Inzwischen hat sich der "GZSZ"-Schauspieler entschuldigt, aber wie glaubhaft ist seine Erklärung? Die neue Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" widmet sich dem Mann mit den energetischen Blockaden.

Nach all den Jahren könnte man meinen, das Dschungelcamp müsste Abnutzungserscheinungen zeigen, aber nichts da. Vor der neuen Kulissen des naturgewaltigen Südafrika leisten sich die Camper Aktionen, die man so tatsächlich noch nie erlebt hat.

Angefangen mit dem Rauswurf von Janina Youssefian nach ihren rassistischen Äußerungen gegenüber ihrer Mitcamperin Linda Nobat, erlebten wir kurz darauf das erste Novum der gesamten Dschungelcamp-Geschichte. Da kommen Harald und Linda schon mal in den Genuss, eine spektakuläre Prüfung in schwindelerregender Höhe zu absolvieren und in der Luft herumzufliegen wie ein Stuntman, und dann muss die Nummer leider wegen schlechten Wetterbedingungen abgesagt werden.

Kaum war das Abendessen vertilgt, kam das nächste dicke Ding! Der energetisch blockierte "GZSZ"-Schauspieler Eric Stehfest witterte im Camp Fake-Leute und Fake-Geschichten und warf die Prüfung am zehnten Tag hin, ehe sie überhaupt begonnen hatte. Damit löste er nicht nur bei seinen Busch-Genossen, sondern auch bei den Zuschauern ein emotionales Beben aus.

Prüfungsverweigerung nur Strategie?

Während es auf der einen Seite Zuschauer gibt, die Erics Aktion feiern, schließlich habe er mit dem Ablehnen der Prüfung Dschungelcamp-Geschichte geschrieben, gibt es auf der anderen Seite ebenso viele Zuschauer, die sogar fordern, er müsse das Camp verlassen, weil er gegen die Regeln verstoßen habe. Inzwischen hat er für seine Aktion Abbitte geleistet, aber kann das die verloren gegangenen Sympathien wieder wettmachen?

In dieser Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" widmen sich die Hosts den aktuellen Geschehnissen in Südafrika mit Hinblick auf das Novum der von Stehfest abgelehnten Prüfung. Brachte der 32-Jährige diese Aktion wirklich nur wegen eines Missverständnisses oder hatte er alles strategisch durchdacht? Schließlich stieß sein Agieren auf ein gewaltiges Medienecho.

Die weiteren Themen dieser Folge: Kocht Linda Nobat eigentlich die gesamte Staffel durch? Hat der am Anfang eher stille und blasse Manuel Flickinger möglicherweise inzwischen Chancen, Dschungelkönig zu werden? Und wie enttäuschend ist die Performance von Tina Ruland?