Die Zweifel dürften ein für alle Mal ausgeräumt sein: Ja, Rihanna hat inzwischen ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Auch den Namen Riot Rose bestätigt die Sängerin bei der Veröffentlichung mehrerer Fotos von dem Neugeborenen. Nur ein Rätsel ist nach wie vor nicht vollständig entschlüsselt.

Rihanna und A$AP Rocky zeigen sich ihren Fans erstmals mit ihren beiden Kindern. Damit bestätigt das Paar auch Gerüchte über die Geburt seines zweiten Babys, die im August bereits die Runde gemacht hatten. Auch die jüngsten Spekulationen, wonach der Nachwuchs auf den Namen Riot Rose hört, sind zutreffend. Schließlich schreibt Rihanna zu einem Instagram-Beitrag, der sie, A$AP Rocky und das Neugeborene auf mehreren Bildern zeigt: "Willkommen auf der Welt, Riot Rose."

Verwirrung gibt es lediglich weiterhin um das Geschlecht des Kindes. US-Medien sind sich zwar einig, dass es sich um einen Jungen handelt, doch offiziell bestätigt wurde dieser Umstand bisher nicht. Dementsprechend verwirrt zeigen sich einige Fans in der Kommentarspalte zu Rihannas Post. "Erklärt mir bitte, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen hat", fordert etwa eine Nutzerin. Eine andere merkt an: "Ich glaube nicht, dass Rose ein Jungenname ist. Es muss ein Mädchen sein."

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Rihanna noch weitere Fotos ihrer kleinen Familie. Auf ihnen ist auch ihr erstgeborener Sohn RZA Athelston zu sehen, der im Mai vergangenen Jahres zur Welt gekommen war. Überdies entstanden Bilder der Sängerin, des Rappers und der beiden Kinder im Rahmen eines Fotoshootings mit Modefotograf Miles Diggs, auch bekannt als Diggzy. Eine dieser Aufnahmen, die die Familie vor einem Range Rover zeigt, wurde vom Magazin "Vogue" veröffentlicht.

Spekulationen um Hochzeit

Rihanna trägt darauf eine dunkelblaue Stretch-Leggings und eine übergroße Jeansjacke. Rocky zeigt sich in weißem Oberteil und Jeans. Er hält das Neugeborene, das in einen hellrosa Strampler gekleidet ist. RZA steht vor seiner Mutter und blickt direkt in die Kamera.

Rihanna hatte ihre zweite Schwangerschaft im Februar auf spektakuläre Art und Weise enthüllt: mit einem Babybauch-Auftritt in der Halbzeitshow des Super Bowls. Die 35-Jährige erschien dann im Mai zur Met Gala in einem weißen Valentino-Ballkleid, das im oberen Teil inklusive Cape komplett aus riesigen Rosen-Applikationen bestand. Indem sie das Cape nach hinten rutschen ließ, brachte sie ihren Babybauch zur Geltung.

Optisch entstand zugleich der Eindruck, als sei die Musikerin in einen riesigen Brautstrauß gehüllt. Der Look sorgte sogleich für entsprechende Spekulationen. Rihanna und A$AP Rocky sind seit 2020 ein Paar. 2022 gab es erstmals Gerüchte, dass die beiden sich bereits verlobt haben könnten.