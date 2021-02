Im vergangenen Jahr gewinnt Patrick Mahomes mit seinen Kansas City Chiefs noch den Super Bowl. Dieses Mal geht der Star-Quarterback dagegen leer aus. Nach der Niederlage richtet seine Verlobte liebevolle Worte an den 25-Jährigen. Außerdem erinnert sie ihn daran, wo fortan die Prioritäten liegen werden.

Schon im ersten Viertel des NFL-Super Bowls in der Nacht zum Montag war der Ausgang des Spiels zu erahnen: Die Kansas City Chiefs waren der starken Defense der Tampa Bay Buccaneers total ausgeliefert, kaum ein Pass von Star-Quarterback Patrick Mahomes kam bei seinen Männern - geschweige denn in der Nähe der Endzone an. Spätestens nach der Halbzeit dann sprach Mahomes Gesicht Bände. Der 25-Jährige hatte den Traum vom Sieg aufgegeben, trotzdem kämpfte er sich mit Tränen in den Augen durch die letzten für ihn qualvollen 30 Minuten.

Nach der 31:9-Niederlage wurde der Footballspieler dann gebührend getröstet, allen voran von seiner Verlobten Brittany Lynne Matthews. Die 25-Jährige hielt auf Twitter fest, wie stolz sie auf ihren Freund ist. "Nicht der Ausgang, den wir wollten, aber 15 spielte mit ganzem Herzen und ich werde auf immer und ewig stolz auf sein und auf alles, was er tut", schrieb die Fitnesstrainerin. Gleichzeitig erinnerte sie ihn daran, dass es noch andere wichtige Dinge in seinem Leben gibt als Football. Denn sie fügte in dem Tweet hinzu: "Und jetzt lass uns ein Baby bekommen."

Paar erwartet eine Tochter

Mahomes und Matthews erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Ihre Schwangerschaft kündigte die Sportlerin auf Instagram kurz nach ihrer Verlobung im September 2020 an. Nun postete sie vor Spielbeginn ebenfalls auf Instagram zwei Bilder von sich, auf denen sie mit großem Babybauch im Stadion posiert. Der Geburtstermin steht offenbar schon fast an. Vor wenigen Tagen sagte der Gewinner des letzten Super Bowls im Gespräch mit dem US-Sender Fox Sports, er und seine Jugendliebe hätten zwar schon alle Vorkehrungen für die Geburt ihrer Tochter getroffen, "aber im selben Moment versuche ich, ihr zu sagen: Warte bis nach dem Spiel!"

Das Paar ist schon seit der Highschool zusammen. Nachdem Matthews 2013, ein Jahr vor Mahomes, ihren Abschluss machte, führten die beiden über mehrere Jahre eine Fernbeziehung. 2017 wurde der Quarterback in die Profiliga NFL aufgenommen, sie schloss ihr Kinesiologie-Studium ab und zog für etwa ein Jahr nach Island, um dort professionell Fußball zu spielen. Mittlerweile ist Matthews eine zertifizierte Fitnesstrainerin.