Wie die Schwangerschaft ist auch die Geburt ihres ersten Kindes zunächst nur ein Gerücht. Nun aber bestätigen Sophie Turner und Joe Jonas, dass sie Eltern geworden sind. Auch der Name des Babys ist offenbar bereits bekannt.

Schon die Schwangerschaft von Sophie Turner war lange nichts als Spekulation. Sie selbst und ihr Ehemann Joe Jonas äußersten sich nicht weiter dazu. Auch auf ihren Instagram-Profilen gab und gibt es keinerlei Hinweise. Dann aber tauchten im Mai Paparazzi-Fotos des Paares auf, auf denen die Babykugel nicht mehr zu übersehen war.

Nun waren es wieder erstmal nur Gerüchte, als es hieß, das Baby sei geboren. Zuerst vermeldete die US-Promiseite "TMZ" die frohe Botschaft. Jetzt haben es die 24-jährige Schauspielerin und der sechs Jahre ältere Musiker jedoch bestätigt. In einer offiziellen Erklärung im US-Magazin "People" heißt es: "Sophie Turner und Joe Jonas sind hocherfreut, die Geburt ihres Babys bekannt zu geben."

Ein Mädchen namens Willa?

Laut "TMZ" erblickte das Kind bereits am 22. Juli in einem Krankenhaus in Los Angeles das Licht der Welt. Auch den Namen des Mädchens will "TMZ" bereits wissen, und der lautet Willa. Hier steht eine Bestätigung seitens der Eltern allerdings noch aus. Dem Bericht zufolge hatte ein Insider außerdem verraten: "Die zwei sind ganz besessen von dem Baby und können nicht aufhören, sich darüber zu freuen." Das Paar nehme sich Zeit, um diesen besonderen Moment zu genießen und habe die tolle Nachricht deswegen zunächst nur mit Freunden und der Familie geteilt.

Sophie Turner und Joe Jonas sind seit 2016 zusammen. Anfang Mai des vergangenen Jahres hatten sich die "Game of Thrones"-Darstellerin und der Jonas Brother zunächst mit ein paar Freunden in Las Vegas das Jawort gegeben. Zwei Monate später gab es dann eine zweite, weitaus pompösere Zeremonie in einem Schloss im südfranzösischen Carpentras.

Im vergangenen Jahr hieß es, Turner sei im Gespräch für die Hauptrolle in einem Biopic über Culture-Club-Sänger Boy George. In einem Interview mit der britischen "Vogue" sagte der Sänger selbst bezüglich der Besetzung: "Es gab ein paar wirklich interessante Vorschläge. Einer der interessantesten war Sophie Turner." Es sei für ihn auch kein Problem, dass sie eine Frau sei. "Als ich 17 war, hätte ich es geliebt, sie zu sein", so Boy George weiter. Und auch Turner schien nicht abgeneigt. Nachdem sie von den Worten des Musikers Wind bekommen hatte, schrieb sie bei Twitter: "Ich bin SOWAS von dabei!" Ob das Projekt nun erstmal auf Eis liegt, damit Turner die Rolle tatsächlich übernehmen kann, ist nicht bekannt.