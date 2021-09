Kaum noch mehr als zwei Wochen, dann ist Bundestagswahl. Der Wahlkampf strebt folglich seinem Höhepunkt zu, auch im TV. Am Donnerstagabend tritt CDU/CSU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gleich in zwei Sendungen gegen sich selbst an - und verliert trotzdem gegen einen Low-Budget-Krimi.

Der Wahlkampf zur bevorstehenden Bundestagswahl am 26. September ist heiß. So heiß, dass am Donnerstagabend sogar zwei Sendungen mit dem Spitzenkandidaten der Union, Armin Laschet, parallel im TV liefen.

Im ZDF durfte der CDU-Politiker im Format "Klartext, Herr Laschet!" alleine ran. In der von Bettina Schausten und ZDF-Chefredakteur Peter Frey moderierten Live-Sendung stellte sich Laschet den Fragen von Wählerinnen und Wählern. Interessiert hat das 3,44 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 13,5 Prozent entsprach.

Auf Sat.1 trat Laschet zur selben Zeit in gewisser Weise gegen sich selbst an. Hier jedoch im Verbund mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Unter der Überschrift "Kannste Kanzleramt? Baerbock, Laschet und Scholz zurück in der Schule" stellte sich das Trio in der aufgezeichneten Sendung den Fragen von 8- bis 13-Jährigen. Im Schnitt sahen sich dies 1,08 Millionen Menschen an, was wiederum einen Marktanteil von 4,4 Prozent bedeutete.

Jeder Fünfte guckt lieber Krimi

Rund zwei Wochen vor der Bundestagswahl versammelte unterdessen der parallel in der ARD ausgestrahlte "Usedom Krimi" mehr Zuschauer vor den Bildschirmen als beide Politik-Formate zusammen. 5,36 Millionen Menschen entschieden sich für die TV-Serien-Produktion mit dem Untertitel "Träume". Dies bescherte dem Ersten einen Marktanteil von 21,0 Prozent.

Stark schnitten auch noch die zur Hauptsendezeit bei RTL und Vox gezeigten Inhalte ab. "Team Wallraff - Reporter undercover" erreichte bei RTL 2,38 Millionen Zuschauer (9,6 Prozent). Den US-Actionfilm "Skyscraper" bei Vox sahen 1,47 Millionen Menschen (5,9 Prozent).