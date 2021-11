In den vergangenen Wochen mehren sich die Sorgen um Queen Elizabeth II. Zunächst wegen ihres Gesundheitszustands. Die 95-Jährige muss sogar eine Nacht im Krankenhaus verbringen. Nun muss sie offenbar auch noch den Verlust mehrerer ihr nahestehender Mitarbeiter verkraften.

Es wird einsam um die Queen: Wegen der Corona-Pandemie lebt Elizabeth II. ohnehin schon isolierter als sonst. Im April musste die Monarchin zudem den Tod ihres Ehemanns Prinz Philip verkraften. Nun soll es auch noch eine Kündigungswelle im Buckingham-Palast gegeben haben, wie ein Insider der britischen "Daily Mail" berichtet.

Demnach hätten vier langjährige Angestellte in den vergangenen Wochen ihre Kündigungen eingereicht, darunter eine Haushälterin, die schon seit 32 Jahren im Dienst der Queen steht. Die Monarchin soll alle vier sogar als "Freunde" bezeichnet haben.

Die Kündigungen hätten mit dem Tod von Prinz Philip zu tun, behauptet der Insider weiter. Der Duke of Edinburgh habe bei der Auswahl der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle gespielt. Im Palast sei das Gefühl aufgekommen, dass "eine Ära endet". Für die Queen dürften die Kündigungen nicht nur eine emotionale Bedeutung haben. Die Weihnachtszeit sei in Sandringham "die geschäftigste Zeit des Jahres", so der Insider. Die vier Stellen müssten deshalb so schnell wie möglich wieder besetzt werden.

Sorge um Gesundheitszustand der Queen

In den vergangenen Wochen hatte die 95-Jährige öfter für Schlagzeilen gesorgt. Ihr Gesundheitszustand hatte den Briten einen gehörigen Schrecken eingejagt. So verbrachte sie für einige "Voruntersuchungen" eine Nacht im Krankenhaus, wie der Buckingham-Palast verlauten ließ. Die Ärzte hätten "Ihrer Majestät empfohlen, dass sie sich mindestens die nächsten zwei Wochen weiter ausruhen sollte", hieß es in dem Statement des Palastes. Auch eine Reise nach Nordirland und ihre Teilnahme am COP26-Klimagipfel in Schottland sagte Elizabeth II. ab.

Dass sie aufgrund von Rückenproblemen am vergangenen Sonntag auch nicht den Gedenkgottesdienst im Rahmen des Remembrance Sunday besuchen konnte, habe sie "zutiefst enttäuscht", hieß es. Es sei die "feste Absicht" der Queen gewesen, bei diesen wichtigen Feierlichkeiten, bei denen an die gefallenen Soldaten im Ersten Weltkrieg erinnert wird, in London wieder vor Ort zu sein. "Ich bin mir sehr sicher, dass die Öffentlichkeit sie nicht mehr so häufig unterwegs sehen wird", erklärt ein Insider gegenüber der "Daily Mail".