Guck mal, Heidi!: Vito Schnabel turtelt mit Johnny Depps Ex

Potzblitz! Irgendwie kommt man aus dem Staunen bei Heidi Klums Liebes-Entourage so gar nicht mehr heraus. Mal ehrlich: Ihre Affäre mit Tom Kaulitz hat viele überrascht. Und dass ihr Ex Vito Schnabel nun tatsächlich mit Amber Heard anbändelt, ist auch nicht ohne.

Also eines wird einem beim Blick auf den Affären-Kosmos rund um Heidi Klum gerade wirklich nicht: langweilig.

Denn nach dem Liebes-Outing der Model-Mama mit Tokio-Hotel-Musiker Tom Kaulitz kommt nun auch ihr Verflossener Vito Schnabel in Sachen Körpernähe mal wieder in die Gänge. Mit wem? Mit keiner Geringeren als Amber Heard, der Kurzzeit-Ehefrau von Johnny Depp und On-Off-Beziehung von Tesla-Gründer Elon Musk.

Und nein, das ist keines dieser schwammigen Gerüchte, bei denen lediglich ein paar namentlich nicht genannte "Insider" aus dem Nähkästchen geplaudert haben, nachdem Schnabel und Heard vor ein paar Wochen schon einmal zusammen in einem Auto gesichtet worden waren. Es gibt Fotos! Fotos, auf denen die beiden Händchen haltend durch New York schlendern und sich in einem Restaurant gegenseitig anschmachten.

Fragen über Fragen

Schnabel scheint der Hormon-Push mal wieder richtig gut zu tun, machte er nach dem Liebes-Aus mit Klum doch häufiger mal den Eindruck eines Schlucks Wasser in der Kurve. Ansonsten bleiben Fragen über Fragen: Meint es Heard wirklich ernst mit ihm? Schließlich gab es beim Trennungs-Hickhack mit Johnny Depp ja durchaus einige, die ihr den Schwarzen Peter zuschoben. Was denkt Heidi wohl über Vitos neues Techtelmechtel? Obwohl: So verstrahlt, wie sie gerade mit Kaulitz durch die Gegend tingelt, dürfte ihr das alles ziemlich schnurz sein. Und wie geht es Johnny Depp und Elon Musk beim Anblick der Bilder?

Zumindest was Depp angeht, wirkte der ja in jüngster Zeit ziemlich angeschlagen. So angeschlagen, dass sich seine Fans während seiner Tour mit seiner Band, den Hollywood Vampires, ernsthaft Sorgen um den Schauspieler machten. Doch ob ihm womöglich immer noch die Sache mit Heard in den Knochen steckt, ist natürlich pure Spekulation. Und wer weiß? Vielleicht turtelt Depp ja schon bald mit einem Spice Girl oder verliebt sich in Elon Musks Ex Talulah Riley. Wir bleiben dran.

Quelle: n-tv.de