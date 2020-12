Das Dortmunder Schöffengericht meint es gut mit Werner Hansch. Es verwarnt ihn lediglich wegen "finanzieller Verfehlungen" und räumt ihm eine zweijährige Bewährungsfrist ein. Der 82-jährige Ex-Sportkommentator und "Promi Big Brother"-Gewinner zeigt sich dankbar und geläutert.

Mit einer Verwarnung für Werner Hansch ist ein Verfahren gegen die Kommentatoren-Legende geendet. Das berichtet der 82-Jährige selbst bei Instagram. Hansch hatte Ende August die letzte Staffel von "Promi Big Brother" gewonnen, in der er öffentlich gemacht hatte, dass er lange mit Spielsucht zu kämpfen hatte.

Auf "Antrag der Staatsanwaltschaft hat mich das Schöffengericht Dortmund ohne öffentliche Verhandlung mit einer Verwarnung belegt und diese an eine zweijährige Bewährungsfrist gekoppelt", schreibt Hansch. Damit ende "das Verfahren wegen finanzieller Verfehlungen, die ich im Zuge meiner mehrjährigen Spielsucht leider verantworten muss". Die Verwarnung mit Bewährungsfrist "akzeptiere ich natürlich dankbar und ohne jede Einschränkung".

Suchttherapie seit März

Dies erleichtere ihm nun neben einer Suchttherapie, der er sich eigenen Angaben zufolge seit März 2020 unterziehe, "den Weg zurück in einen geordneten Lebensabschnitt" zu finden. Seinen Gewinn von 100.000 Euro bei "Promi Big Brother" habe er komplett zur Schuldensanierung aufgebracht.

"Am Ende ist es für mich eine kleine Erlösung, dass ich mit diesem Erfolg meine Sucht-Schneise, die ich in Form von Schulden hinterlassen habe, weitgehend begradigen kann", erklärte Hansch nach seinem Sieg. Schon damals stand für ihn fest: "Ich nehme von diesem Geld nicht einen einzigen Euro. Es ist alles schon vorausgeplant, mit Anwalt und Steuerberatung." Mittlerweile ist die Reporter-Legende auch Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht.

Bei "Promi Big Brother" ging Werner Hansch schon vor seinem Sieg als bisher ältester Teilnehmer in die Geschichte des TV-Formats ein. In der Show freundete er sich mit seinem Mitstreiter, dem Mallorca-Sänger Icke Hüftgold, an, mit dem er wenig später sogar einen gemeinsamen Song aufnahm.