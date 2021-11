"Wilson" aus "Cast Away" versteigert

Ist er wirklich nur ein Volleyball? Für den schiffbrüchigen Tom Hanks ist "Wilson" in "Cast Away - Verschollen" jedenfalls jahrelang sein bester Freund. Nun kommt das Original-Sportgerät aus dem Film unter den Hammer und erzielt einen Fabelpreis.

Es ist einer der Filme, mit denen Tom Hanks seinen Ruf als Ausnahmeschauspieler in Hollywood zementiert hat. Nach Streifen wie "Philadelphia" (1992), "Forrest Gump" (1994) oder "Der Soldat James Ryan" (1998) übernahm der Schauspieler im Jahr 2000 die Hauptrolle in "Cast Away - Verschollen".

Im Film dient "Wilson" Tom Hanks als Ansprechpartner. (Foto: imago images/Mary Evans)

Über weite Strecken ist der Streifen ein Ein-Mann-Drama, verkörpert Hanks in ihm doch den schiffbrüchigen Chuck Noland, der jahrelang einsam und allein auf einer Insel vor sich hin vegetiert. Wirklich ganz einsam und allein? Nein, ein angespülter Volleyball wird zu seinem besten Freund. Mit ihm hat Hanks in seiner aussichtslos wirkenden Situation nicht nur einen Ansprechpartner, das Sportgerät scheint im Laufe des Films sogar so was wie einen eigenen Charakter zu entwickeln.

"Dunkelbraun-rotes 'Gesicht'"

Ja, auch einen Namen bekommt der Ball: "Wilson", in Anlehnung an seinen Hersteller, der für die Produktion von Sportartikeln bekannt ist. 21 Jahre nach seinem großen Auftritt als treuer Gefährte von Hanks auf der Insel ist "Wilson" nun unter den Hammer gekommen. Für schlappe 270.000 Euro wechselte er den Besitzer.

Dem Ball wurde absichtlich ein schmutziges Aussehen verpasst, außerdem lag er während der Filmarbeiten oft im Wasser, wie das Auktionshaus Prop Store mitteilte. "Wilson" trage ein "dunkelbraun-rotes 'Gesicht' auf der Vorderseite", hieß es weiter in der Beschreibung, wie die BBC berichtete. "Die Oberseite ist aufgerissen, und eine Reihe von Tabakstielen sind eingefügt, um das Aussehen von Haaren nachzubilden."

1100 Requisiten versteigert

Einen Preis erhielt "Wilson" seinerzeit für seine Darstellung übrigens nicht. Hanks dagegen wurde für seine Rolle in "Cast Away - Verschollen" mit einem Golden Globe als bester Hauptdarsteller geehrt. Auch für den Oscar war er nominiert, der damals jedoch an "Gladiator" Russell Crowe ging.

Insgesamt kamen bei Prop House mehr als 1100 Filmrequisiten unter den Hammer. Der Anzug, den Will Ferrell in "Buddy - Der Weihnachtself" trug, brachte umgerechnet 205.000 Euro ein, fast zehn Mal so viel wie erwartet.