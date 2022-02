Schauspielerin Hayden Panettiere ruft in einem emotionalen Instagram-Post dazu auf, Solidarität für die Ukraine zu zeigen. Die Ex-Verlobte von Wladimir Klitschko bete für ihre ukrainischen Freunde und ihre Familie.

US-Schauspielerin Hayden Panettiere stärkt ihrer Familie und ihren Freunden in der Ukraine den Rücken. In einem emotionalen Instagram-Post verurteilt die 32-Jährige die Invasion Russlands und zeigt ihre Solidarität für die Ukraine. "Ich habe mich persönlich von der Stärke des ukrainischen Volkes überzeugt, das so hart für seine Unabhängigkeit gekämpft und sein Land über die Jahre hinweg leidenschaftlich verteidigt hat. Was Putin tut, ist eine absolute Schande!", schrieb sie.

"Dieser schreckliche Moment in der Geschichte sendet eine erschreckende Botschaft aus: die Botschaft, dass es in der heutigen Zeit, im Jahr 2022, in Ordnung ist, die Rechte freier Menschen zu verletzen und Autokraten wie Putin zu erlauben, sich zu nehmen, was sie wollen", führte sie weiter aus.

Die Schauspielerin war von 2010 bis 2011 sowie von 2013 bis 2018 mit dem ukrainischen Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko liiert und sogar verlobt. Die beiden haben die gemeinsame Tochter Kaya (geb. 2014). Panettiere bete "für meine Familie und Freunde" in der Ukraine "und für alle, die kämpfen". "Ich wünschte, ihr hättet mehr Unterstützung und ich wünschte, ich wäre dort und würde mit euch kämpfen!"

Sie bitte "diejenigen von uns, die nicht dort sein können, Schulter an Schulter in Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu stehen und ihre Unterstützung für die Demokratie zu zeigen". Gleichzeitig machte sie auch ihre Unterstützung für ihren Ex-Partner Wladimir und dessen Bruder Vitali Klitschko, den Bürgermeister von Kiew, deutlich. Panettiere rief dazu auf, sich regelmäßig über Updates der beiden Brüder auf dem Laufenden zu halten.