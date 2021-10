Poppige Beats, balladeske Dramatik und ein lyrischer Blick über den Tellerrand: Auf ihrem neuen Studioalbum "Rausch" verneigt sich Helene Fischer vor der größten Kraft des Lebens, ihrer treuen Fan-Schar und all den helfenden Händen, "die schon vor der Sonne aufstehen".

Ein Duett mit US-Superstar Luis Fonsi ("Vamos A Marte"), der Einstieg in die "Billboard 200 Global Charts", Baby-Freuden, Hochzeitsgerüchte und ein in den Startlöchern stehendes Comeback-Album mit dem Titel "Rausch": Ja, es liegen einige aufregende Wochen hinter Deutschlands Schlagerpop-Göttin.

Nach einer kreativen Pause ist Helene Fischer wieder in aller Munde. Mit ihrem neuen Studioalbum im Gepäck möchte die Sängerin ihren zahlreichen Fans einen neuerlichen Einblick in ihr Seelenleben gewähren.

Liebreiz und Energie

Die erfolgreiche erste Single "Vamos A Marte" überzeugte die Schlagerpop-Massen bereits mit feurigen Beats und lasziver Lyrik. Auch der Nachfolger "Volle Kraft Voraus" erfüllte die Erwartungen der Anhänger voll und ganz. Viel Aufbruchsstimmung gepaart mit einer klanglichen Mixtur aus geschmeidigem Liebreiz und wummernder Energie: Da springt der eingefleischte Fan vor Freude im Dreieck. Nun folgt der Rest des großen "Rausch"-Festes.

Auch "Wenn Alles Durchdreht": Helene Fischer bleibt ihrer Linie treu. Die letzten pointierten Abschiedsgrüße in Richtung Florian Silbereisen machen den Weg frei für einen neuen Liebestrip, Hand in Hand mit Thomas Seitel, dem neuen Mann an ihrer Seite. Lyrisch pendelt Deutschlands erfolgreichste Solo-Künstlerin der Neuzeit zwischen altbekannten Themenwelten.

Ultrahocherhitzte Hier-und-jetzt-Momente

Herzschmerz und rosarotes Leid ("Blitz", "Wunden") duellieren sich mit Liebesschwüren ("Alles Von Mir", "Hand In Hand"), Durchhalteparolen und ultrahocherhitzten Hier-und-jetzt-Momenten kurz vor der körperlichen Kernschmelze ("Danke Für Dich", "Liebe Ist Ein Tanz", "Rausch").

Aber es gibt diesmal auch ein paar Ausreißer, Songs in denen sich Helene Fischer mit der Welt vor der eigenen Haustür beschäftigt. Eine pumpende Verneigung vor den eigenen Fans ("Genau Dieses Gefühl"), eine imaginäre Menschheit-Umarmung ("Wir Werden Eins"), ein globaler Hilferuf unter der Diskokugel ("Wann Wachen Wir Auf") und ein musikalischer Dank an helfende Hände ("Engel Ohne Flügel"): In Zeiten, in denen sich Gefühle wie Angst, Trauer und Wut wie wuchernde Krebsgeschwüre ausbreiten, setzt Helene Fischer ein paar kleine, aber feine Nadelstiche.

In Richtung Charts-Olymp

Auch musikalisch fällt eine vielleicht nicht revolutionäre, aber doch markante Veränderung zum bisherigen Fischer-Schaffen auf. Dem erfolgsversprechenden Potpourri aus Foxtrott tauglichem Dancefloor-Pop und balladesker Dramatik deluxe steht eine Stimme zur Seite, die hin und wieder ausbricht und der glattgebügelten Mainstream-Produktion mit kratzigen, beinahe schon rockigen Timbre-Ausflügen begegnet.

Im "Rausch" der großen Gefühle gelingt Helene Fischer mal wieder der Spagat zwischen der Befriedigung einer ganz bestimmten Erwartungshaltung und dem Setzen von neuen Akzenten. Als Brückenbauerin für die Liebenden, die Leidenden und die voller Hoffnung auf bessere Zeiten wartenden Schlagerpop-Fans dieser Republik, sendet Helene Fischer dieser Tage rote und lilafarbene Klanggrüße aus, die nicht nur zum Tanzen und Kuscheln, sondern auch zum Nachdenken anregen sollen.