Anna Ermakova tanzt den besten Langsamen Walzer seit Beginn der Show vor 16 Jahren, Sharon Battiste machen miese Kommentare im Netz zu schaffen und Knossi vertreibt sämtliche Stiere in 100 Kilometer. Juhu, Let's Dance ist aus der Osterpause zurück!

"So viel Talent: Das ist ja fast schon unverschämt", sagt Daniel Hartwich kurz nach dem Langsamen Walzer von Anna Ermakova. Obschon kein Juror, trifft der Moderator mit seiner Einschätzung direkt ins Schwarze. Deutschlands beliebteste Tanzshow meldet sich aus der Osterpause zurück und zack – präsentiert Anna Ermakova doch glatt den besten Langsamen Walzer seit Beginn dieser Show! Und die startete vor sage und schreibe 16 Jahren!

Alle drei Juroren reißt es nach ihrer unglaublich beeindruckenden Darbietung von ihren Stühlen. "Außergewöhnlich" und "exzellent" sei sie gewesen. So einen Langsamen Walzer hat in der Show noch keiner gesehen oder um es mit Llambis Worten zu sagen: "Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen!" Annas Augen füllen sich nun doch mit Tränen der Rührung über dieses Urteil. Den besten Langsamen Walzer der Let's-Dance-Geschichte zu tanzen, das macht der Studentin der Kunstgeschichte keiner so schnell nach.

Die Osterpause hat den meisten Promis gutgetan. Trainiert haben sie natürlich trotzdem, wie man bei Julia Beautx bestens beobachten kann. Die Schauspielerin tanzt in dieser Woche mit ihrem Zsolt einen Charleston und darf sich über Lobe für ihre schönen kurzen, schnellen Schritte freuen. Llambi hebt die gute Technik und Synchronizität der jungen Dame mit dem "Gesicht wie ein Sonnenlicht" hervor.

"Eine der stärksten Staffeln, die Let's Dance je hatte"

Nicht ganz so sonnig, zumindest im Netz, ging es indes für Sharon Battiste zu. Die Schauspielerin beklagt die Hasskommentare, die sie über sich lesen muss. Oft sei ihre Glatze der Grund für die verbalen Entgleisungen. Motsi findet für die Situation die richtigen Worte: "Du bist in der besten TV-Show Deutschlands und die Hater sind im Keller mit schlechtem Internet." Die Jury feiert sie für ihre Ausstrahlung und ihren Look. Nur Llambi findet ihren Jive ein "ein bisschen zu gerade". Sich auf das Tanzen zu konzentrieren, während sich fremde Leute das Maul über einen zerreißen: Man hat es Battiste angemerkt, wie sehr sie derlei Angriffe belasten.

Auf sehr hohem Niveau in dieser Woche tanzt erneut Philipp Boy. Hartwich scherzt, als Zuschauer würde man von seinem Langsamen Walzer "ganz besoffen sein". Und die Jury, die befindet, die aktuelle Staffel sei ohnehin eine der stärksten, erfreut sich an der guten Fußarbeit und der romantischen Atmosphäre, die der ehemalige Profi-Kunstturner und seine Partnerin Patricija aufs Parkett zaubern.

Einer, der auch enorm reinhaut und auf der Tanzfläche immer alles so aussehen lässt, als sei es sein "täglich Brot", ist Knossi. In Show 7 auf dem Programm: ein Paso Doble zu "Let Me Entertain You" von Robbie Williams. Die "Rampensau mit dem Sahnehäubchen" lässt sich atemberaubend von der Decke herab und gibt "tausend Prozent".

"Wenn sich jemand den Arsch aufreißt"

Lambi scherzt: "Wenn du nur das Gesicht nimmst, da denkst du doch, der hat'se nicht mehr alle! (…) Der Stier wäre von Madrid nach Barcelona alleine über die Autobahn gelaufen." Auch wenn Knossis Paso "technisch überschaubar" war, mag der Jury-Boss vor allem, "wenn sich jemand den Arsch aufreißt." Und das macht der Entertainer definitiv. Knossis Freude über neun Punkte vom strengen Kritiker: einmalig. Zittern muss er am Ende der Show allerdings dennoch.

Zu den Highlights des Abends gehören auch die Jurytänze, die das Team von Motsi mit zehn Punkten für sich entscheiden kann. Für die meiste Stimmung in der Stube sorgt aber das Team von Herrn Llambi, das mit einer Kombi aus Marsch, Polka, Paso Doble, Rumba und Cha Cha Cha den Kölner Karneval noch einmal aufflammen ließ.

Auch Mimi Kraus und Timon Krause reißen sich Woche für Woche "den Arsch auf". Mimi hat inzwischen sogar 13 Kilo verloren und wird im Oberkörper immer beweglicher. Beide Promis sorgen an der Seite ihrer Partnerinnen auch dieses Mal "für eine schöne stimmungsvolle Atmosphäre" im Studio.

Und auch Ali Güngörmüs hat bei seinem Paso Doble noch einmal "alles gegeben" und sein "ganzes Herz auf der Fläche" gelassen. Gereicht hat es am Ende für den Sternekoch leider nicht. In dieser Woche verabschieden wie uns aber gleich von zwei Kandidaten. Ausgetanzt hat ebenfalls: Mimi Kraus. Das mag erst einmal ein Schock sein, aber die Jury attestiert dem Handballspieler: "Du kannst sehr stolz auf dich sein."