Alle "ballaballa": Maurice will wieder gegen jeden antreten, zieht dann aber wie immer "den Schwanz ein", Aleks hat nicht verstanden, was ein Liebesbrief ist und Vanessa weint bittere Tränen. Die letzte Nominierung dieser Staffel steht an. Und diese zeigt: Vor allem ein Paar hat sich ganz schön verzettelt.

"Wir finden, Pia und Zico haben sich moralisch falsch verhalten", sagen "die Neuen", besser bekannt als die charmanten Prinzessinnen. Und weil die beiden moralisch so integer sind, war es ihnen auch "wichtiger zu duschen", als sich am Morgen des Auszugs von den Geschassten wenigstens zu verabschieden.

Folge 10 im "Sommerhaus" zeigt: Marionettenspieler Serkan ist endlich angekommen. All seine kleinen geschickten Manipulationen gehen auf. Super! Ein richtiger Held. Wenn er jetzt noch der eigenen Gattin den Tipp gibt, dass man sich - vor allem vor einem Millionenpublikum - die Hand beim Gähnen vor den Mund hält, wären die beiden noch mehr ein Dreamteam als sie es ohnehin schon sind.

Denn abermals fahren sie den Tagessieg ein. Beim Spiel "Ballaballa" geht es leider nicht darum, sich endlich mal Maurice vorzuknöpfen, sondern gemeinsam ein Netz entlang zu klettern und Bälle in verschiedene Spielbereiche zu werfen. Obschon alle Beteiligten gute Ergebnisse erzielen und es Maurice sogar gelingt, auf die "6000 Euro teure Nase" seiner Perle zu achten, sind Serkan und Samira erneut die Schnellsten.

Maurice und Ricarda landen auf dem zweiten Platz. Tja, Ricci, "du hättest aber auch mal gucken können!" Vielleicht liegt es an deinem Alter, dass du doch "nicht alles gegeben hast". Auch Aleks und Vanessa sind not amused, dass der Strippenzieher und seine Gattin "so unantastbar" sind. Und dann hängen die beiden auch noch ständig mit "dem größten Fähnchen im Winde" ab!

"Der hat nicht verstanden, was ein Liebesbrief ist"

Die Nerven liegen größtenteils blank und die Motivation lässt zu wünschen übrig. Aber unser RTL hat eine prima Idee! Wie wäre es, ein bisschen Prosa ins "Assi-TV" einziehen zu lassen? Dass Aleks, Maurice und Co. ihren Liebsten Liebesbriefe geschrieben haben, liegt gewiss schon ein paar Jahrhunderte zurück. Und so legen sie sich ins Zeug und schreiben ihre Gefühle nieder. Das Ergebnis ist teils so emotional, dass nicht nur Arben in Tränen ausbricht, sondern auch all jene, die ihm lauschen.

Denn jeder muss seinen Brief an die Liebste vor versammelter Mannschaft vortragen. Für Serkan ist Samira das Glück der Erde, Maurice liebt seine "Perle" über alles und der Zuschauer ist ganz verzückt darüber, dass in dem einen oder anderen Eisblock tatsächlich ein kleiner Poet schlummert. Ganz vorne mit dabei: unser Aleks.

Sein Liebesbrief für Vanessa ist ungefähr so emotional wie die Klospülung und liest sich in etwa wie folgt: Jetzt haben wir es bis hierher geschafft. Nun müssen wir nur noch das nächste Etappenziel erreichen und uns fokussieren. Wenn du dich zusammenreißt, könnten wir noch mehr Spiele gewinnen. Kein persönliches Wort, keine Zeile darüber, was er an Vanessa besonders schätzt. Nicht nur die Gruppe findet: "Der hat überhaupt nicht verstanden, was ein Liebesbrief ist!"

Richtig "ballaballa" aber ist die Tatsache, dass Aleks nach den emotionalen Szenen, die Arben mit seinem Brief ausgelöst hat, zu Vanessa sagt, ehe er beginnt, seine grobschlächtigen Zeilen vorzutragen: "Wein bitte!" Das macht sie dann auch - aber aus Enttäuschung.

"Das, was hier läuft, ist blanker Scheiß"

Gäbe es Schulnoten für diesen Brief, bekäme Aleks eine 6. Da sind sich die Mitbewohner einig. "Liest sich ja wie ein Militärprotokoll. Aufgabe verfehlt!" Der Pumper kann überhaupt nicht verstehen, dass sich seine Liebste unwohl fühlt und die tränenüberströmt die Situation verlässt. Im Haus sagt sie zu ihm: "Zwischenmenschlich ist bei uns jetzt echt so ein Knackpunkt. Wenn man nicht mal seine Liebe ausdrücken kann, dann weiß ich auch nicht."

Viel Zeit, sich zu erklären, bleibt Aleks nicht. Denn die letzte Nominierung dieser Staffel steht an. Oder wie Arben sagen würde: "Das, was hier läuft, ist blanker Scheiß!" Der Mann, der als besonnenster Kandidat von allen erscheint, hat "sein Herz ohnehin komplett abgeschaltet, als er ins Sommerhaus gezogen ist".

Dieses Mal müssen die Bewohner gleich zwei Paare nominieren. Hach, wie sehr sich unser Maurice doch wünscht, dass Aleks seinen Namen nie wieder vergisst! Auch hier findet Arben erneut die richtigen Worte: "Du willst gegen jeden antreten, ziehst dann aber immer den Schwanz ein!" Am Ende haben Vanessa und Aleks schließlich die meisten Stimmen und müssen so kurz vorm Finale das "Sommerhaus" verlassen.

Natürlich hatte die Stimme von Serkan auf diese Entscheidung ganz besonderen Einfluss. Nun ist Maurice zwar noch im Haus und wähnt sich halbwegs in Sicherheit, seine Beziehung aber ist, wie inzwischen "ganz Deutschland" weiß, in die Brüche gegangen. Das liegt mit Sicherheit auch an Sätzen wie diesen: "Bei Gott, Schatz, du hast richtig verschissen!"