Mit einem sichtlich erfreuten Dieter Bohlen geht "Deutschland sucht den Superstar" in die finale Runde. In der Jubiläumsstaffel soll es noch einmal "so richtig knallen", verspricht der Pop-Titan. Beim Casting-Start präsentiert sich bereits die komplette Format-Palette.

Pünktlich zur Jubiläumsstaffel von Deutschlands erfolgreichster Castingshow setzen die Verantwortlichen im Hintergrund noch einmal alles auf die Trademark-Karte. Soll heißen: Neben Boulevard-Prinz Pietro Lombardi sitzt bei DSDS auch wieder Pop-Titan und Format-Vater Dieter Bohlen hinter dem Jurytresen. Die Aufregung im Fan-Lager ist entsprechend groß. Aber nicht nur das Comeback der beiden vermeintlichen Castingshow-Zugpferde verspricht große Prime-Time-Unterhaltung, sondern auch die Zuarbeit der beiden neuen Jury-Kolleginnen, die da wären: Rapperin und Buntvögelchen Katja Krasavice sowie Pop-Sternchen Leony.

Kandidatin Susanna Okonowski beeindruckt die Jury mit ihrer lasziven Stimmfarbe. (Foto: RTL, Stefan Gregorowius)

Letztgenannte "läuft derzeit öfter im Radio als alle anderen" (Dieter Bohlen). Aber auch Tischnachbarin Katja Krasavice ist im Hier und Jetzt in aller Munde. Hinterm Jurytresen ist also alles angerichtet. Doch wie schaut's drei Meter davor aus? Wer hat die Stimme, die alle umhaut? Wer bringt das Gesamtpaket mit? Und wer hätte vielleicht doch lieber zu Hause bleiben sollen?

"Cheri Cheri Lady" in der Schmuddelfilm-Version

In Köln, München und Hamburg stehen sie jedenfalls wieder Schlange: die Träumer, Luftschlossbauer und all die ungeschliffenen Diamanten. Gesanglich ganz vorne mit dabei sind zu Beginn schon so einige Kandidaten. Die 30-jährige Susanna beispielsweise hat eine schnieke E-Gitarre dabei. Warum sie die mit am Start hat, bleibt allerdings ihr Geheimnis, denn Susanna trällert Dieters Balz-Hit "Cheri Cheri Lady" in der lasziv säuseligen Schmuddelfilm-Version. Eine Gitarre wird hier nicht gebraucht. Ist aber auch egal. Die Jury ist auch ohne Sechssaiter-Zuarbeit hochzufrieden: "Wenn der Thomas Anders das gesungen hat, dann hat mich das nie so berührt", lobt der Pop-Titan.

Auch Bushido-Double Sidan bekommt einen der begehrten "Recall"-Zettel in die Hand gedrückt. Der Schmusebarde mit dem sanften Organ überzeugt den Chefjuror auf allen Ebenen: "Optik, Stimme, Gefühl: Bei dir passt alles!", adelt Dieter Bohlen. Gesanglich noch eine Spur besser macht es kurz vor Feierabend ein unscheinbarer Hochzeitssänger namens Felix. Der Lagerarbeiter mit der sympathischen Knuddel-Aura beeindruckt mit einer leidenschaftlichen Version des Giesinger-Lotte-Duetts "Auf das, was da noch kommt".

Schallende Ohrfeige für die Sinne

Kandidat Tarkan Simsek singt nicht ganz so gut, wie er aussieht. (Foto: RTL, Stefan Gregorowius)

Alles schön. Alles toll. Applaus, Applaus! DSDS wäre aber nicht DSDS, wenn neben all den erfolgversprechenden Goldkehlen nicht auch der fleischgewordene Entertainment-Gegenpol für Furore sorgen würde. Bis zur ersten schallenden Ohrfeige für die Sinne muss der Zuschauer auch gar nicht lange warten. Dieters neuer Camp-David-Buddy Marco ist Bademeister aus Leidenschaft und hat für die Jury den Flippers-Hit "Lotusblume" mitgebracht. Diese verwelkt allerdings schon nach den ersten gequälten "Ohohos" des Kandidaten. Kurz nach dem ersten Refrain hat der Chef die Faxen dicke: "Du hast alles, was wir nicht brauchen", bringt es Dieter Bohlen gewohnt liebevoll und einfühlsam auf den Punkt.

Noch eine Spur schräger kommt der in schnieke James-Last-Gedenk-Garderobe gehüllte Tarkan um die Ecke. Der Strahlemann mit dem wirren Blick überreicht Katja erst einmal ein handsigniertes Nachttischbildchen von sich. Das hilft aber auch nicht weiter. Tarkan hat nicht nur zu viel Chaos zwischen den Ohren, sondern auch zu viele Freunde, die ihm erzählen, dass er gut singen kann. Das kann er aber nicht. Ganz im Gegenteil. "Du klingst wie eine Katze", resümiert Dieter Bohlen noch relativ handzahm.

Menderes bekommt Dieters Handynummer

Schon in Folge eins der neuen Staffel ist nahezu alles wieder beim Alten. Während die einen Kandidaten glänzen, sorgen die anderen für kurze aber intensive Mitleid-versus-Fremdscham-Momente. Was fürs Herz haben die Verantwortlichen auch noch zu bieten. Neben dem im Rollstuhl sitzenden TikTok-Hero Belal, der sich mit einem kurzen Lombardi-Duett außer Konkurrenz einen kleinen Lebenstraum erfüllt, darf auch Format-Ikone Menderes kurz ins Rampenlicht stürmen und eine halbe Minute Stevie Wonders "Happy Birthday!" zum Besten geben. Das reicht zwar nicht für einen Recall-Zettel, aber dafür gibt's vom Onkel Dieter die Handynummer. Ist doch auch schon mal was.