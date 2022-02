Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß

"Tatort: Saras Geständnis" Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß Von Ingo Scheel

Achter Fall für Tobler und Berg - und die beiden schleppen sich durch die Ermittlungen, als stünden sie kurz vor der Pensionierung. Was böte der Schwarzwald doch an wunderbarer Kulisse, stattdessen Tanke, Büro und Yogaraum. Die Sache mit den Schuhen macht es nicht besser.

"Langsam geht mir der Fall echt auf den Sack", stöhnt Hauptkommissar Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner). "Nicht nur dir", erwidert Hauptkommissarin Franziska Tobler (Eva Löbau). Spontan ist man kurz davor, ein lautes "Und uns erstmal, ihr Schnarchnasen!" Richtung Mattscheibe zu rufen. Wir schreiben die 76. Minute von "Saras Geständnis" und das Fazit vom trübe gestimmten Tobler, der die Ermittlungsnotizen an die unvermeidliche Pinwand pinnt, wie ein hoffnungsloses Wohnungsgesuch ans schwarze Brett vom Aldi-Markt, lautet: "Jetzt sind wir praktisch wieder bei Null". Wieder regt sich da des Zuschauers Sonntagabend-Seele: Bitte jetzt nicht nochmal bei Null anfangen, es war doch bis hierhin schon so zäh.

Am 1. Oktober 2017 sind Tobler und Berg gemeinsam ins "Tatort"-Geschehen eingestiegen, "Goldbach", der Titel des Falles aus der Feder von Bernd Lange, die Kritiken mehr als wohlwollend. "Eine rundum überzeugende, hochspannende Premiere, die Lust auf die Fortsetzung macht und manch einem 'Tatort'-müden Sonntagsgucker beweist, dass es auch anders geht", hieß es an dieser Stelle. Ein paar Folgen später gab es für "Ich hab im Traum geweinet" mit 10 von 10 Punkten die Höchstwertung, der wunderbar rau inszenierte Fall, im alkoholgeschwängerten Geschehen der Fasnet angesiedelt, ein ungewöhnliches Stück Krimi-Unterhaltung.

Tristesse und Gleichgültigkeit

Zwei Jahre danach nun heißt es "Ich hab im Sessel gedöset". Der jüngste Fall des so ungewöhnlich und eigenwillig gestarteten "Tatort"-Franchises ist anno 2022 auf den ausgetretenen Pfaden der Amtsstuben unterwegs, "Heiße Tasse", Ruhepuls und Rheumadecke. Die Computer streiken, ein viral gehendes Handyvideo soll vermeintliche Polizeigewalt anprangern, Schwarzfahrer tragen Arabertuch und Dreads, Tellerwäscher-Chefs sind sexistische Schweine, beim Yoga-Coach heißt es "Schuhe aus", allesamt Scherenschnitte aus dem Land der Stereotypen. Überhaupt die Schuhe, angesichts von Bergs fäkalem Fehltritt, dessen Odeur sich durch den Fall zieht, sehnt man sich fast nach alten Büro-Gags vom "Kommissar" und "Rehbeinchen" zurück. Wie sagte es FCK-Legende und Weltmeister von 1990, Andy Brehme, einst so treffend: "Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß …"

Die interessanteste Personalie in diesem mühevoll zusammengehaltenen Flickenteppich könnte Benno Rose sein. Der Ex-Bulle hat ein Herz für "Cold Cases", beschäftigt sich in seiner Freizeit mit den mysteriösen Morden der Neuzeit. Natürlich ist der Weg von JFK in Dallas zu Herrn Manzer im Schwarzwald vielleicht ein bisschen zu weit, dennoch schlummerte hier ein schicker Story-Strang. Nützt aber alles nichts, im Namen des Rose, der Cop wird kaltgemacht, im Fokus statt seiner die haftentlassene Sara Manzer. Die wiederum wird von Johanna Wokalek mit einer Mischung aus telegener Tristesse und einem gerüttelt Maß an Gleichgültigkeit gespielt.

Wie dann in einem nicht enden wollenden Erklärmonolog die zerfransten Fäden zusammengeführt werden, erlebt nur noch, wer bis dahin nicht entschlummert ist. Am Ende bleiben Ratlosigkeit und die Hoffnung, dass es im Schwarzwald - überhaupt, welch zunehmend in den Hintergrund geratene, dabei doch so verheißungsvolle Kulisse - bald wieder aufwärts geht. Noch in diesem Jahr sendet die ARD den neunten Fall mit Tobler und Berg, das Drehbuch zu "An der Buche" stammt von Bernd Lange, Regie führt Franziska Schlotterer. Schau'n mer mal.