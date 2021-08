Auf den internationalen Höfen ist Schluss mit lustig! Wo es knirscht und hakt, dort werden vorzeitig Entscheidungen getroffen. Soll heißen: Nach gemütlichen Kennenlernstunden packen drei Damen in Ungarn, Kroatien und Südafrika bereits ihre Koffer.

Wem es während der ersten Folgen der neuen "Bauer sucht Frau international"-Staffel zu handzahm und lieb zuging, der bekommt nun endlich ein bisschen Kontrastprogramm geboten. In der ungarischen Prärie beispielsweise bittet die brünette Ilka zum klärenden Gespräch. "Bist du nur etwas zurückhaltend oder empfindest du für Petra mehr Gefühle?", fragt Ilka ihren Herbert. Der eiert zunächst noch ein bisschen rum. Herbert erbittet sich "noch ein bisschen mehr Zeit".

Ein Nachmittag später herrscht zwischen Herberts Herz und Hirn endlich Klarheit. Der berühmte Funke ist dann doch nur bei einer Dame übergesprungen - und die hört auf den Namen Petra. Ilka zieht mit glasigen Augen von Dannen, Herbert ist crazy in love und Petra schallen am Abend vor knisternden Kaminflammen bereits die mächtigen drei Worte um die Ohren: "Ich liebe Dich!", stöhnt Herbert mit geiferndem Blick. Da bleibt Petra dann doch für einen Moment die Spucke weg.

Ebenfalls nur noch mit einer Hofdame im Arm schlendert Vollblut-Kroate Ivica durch den Winzer-Tag. Hals über Kopf hat Isolde über Nacht ihre Zelte abgebrochen. Gegen Nevenkas Heimvorteil war dann doch kein Kraut gewachsen. Die Siegerin im Kampf um Ivicas Herz genießt ihren Erfolg beim romantischen Picknick in vollen Zügen. Beim kroatischen Küchenwalzer kommen sich die beiden Turteltauben immer näher. Abends in der Garage brodelt nicht nur der slawonische Zwiebeleintopf. Nach drei Löffeln Energie und tiefen Blicken der Sehnsucht fällt auch in Kroatien der erste Kuss.

Neuzugang Nicola stellt alle Liebesparameter auf den Kopf

In Costa Rica und in Südafrika wird zwar noch nicht geknutscht. Aber auch bei Dschungelbauer Nico und Farmer Werner fliegen Amors Pfeile bereits in eine ganz bestimmte Richtung. Während die gerade erst im Dschungel von Costa Rica angekommene "Drittwahl" Nicola alle bisherigen Liebesparameter auf den Kopf stellt, schießt sich in Südafrika eine Hofdame mit engstirniger Bockigkeit ins Abseits.

Nico und Neuzugang Nicola. (Foto: TVNOW)

Statt die Safari-Zeit mit Werner zu genießen, zieht Rauchbombe Conny unerwartet einen Schlussstrich unter das "Bauer sucht Frau"-Abenteuer. Logistische Differenzen und unterschiedliche Ansichten in puncto Gesundheit schaufeln die Bahn frei für Karin, die das macht, was sie immer macht: lachen.

Einzig an der Küste von Mexiko scheint im Rennen um die große Liebe noch alles offen zu sein. Rund um die Finca von Bäuerin Calina und ihrem Sohnemann Cielo geben die beiden Hofherren Oliver und Rainer aber auch gleichermaßen Vollgas. Rainer punktet vor allem immer wieder auf erzieherischer Ebene. Zusammen mit Cielo bastelt der gelernte Dachdecker an einer neuen Liegepritsche für Calinas Kombi. Das gemeinsame Schaffen der beiden "Männer" berührt Calina "zutiefst".

Ein Kuss mit Folgen

Oliver wählt lieber den direkten Weg zur Hofdame. Mit der schunkelnden Quetschkommode im Arm trällert sich der Süddeutsche Zentimeter um Zentimeter näher ran an sein Ziel. Und dann wagt er plötzlich den Sprung ins kalte Wasser. Der überraschende Kuss zum Ende einer Feier mit allen Beteiligten erweist sich aber schnell als Fehlschuss. Die Stimmung ist fortan im Eimer.

"Das war unnötig", resümiert nicht nur Konkurrent Rainer. In Mexiko könnte fehlende Geduld den Unterschied machen. Ein wegweisender Kommentar von Calina bezüglich des oliverschen Frontalangriffs bleibt noch aus. Aber man merkt: Auch am Strand von Jalisco steht alsbald die erste Entscheidung ins Haus.

"Bauer sucht Frau international" läuft ab sofort immer montags um 20:15 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf TVNOW abrufbar.