Die Fitnessstudios sind in manchen Bundesländern und Ländern Europas immer noch geschlossen. Rainer Schaller gilt mit seiner Kette McFit als Marktführer und Taktgeber. Mit neuen digitalen Angeboten hat sein Unternehmen den Shutdown überstanden - er sieht seine Branche aber vor großen Turbulenzen.

Als Rainer Schaller 1997 die Fitnesskette McFit gründete, lautete sein Versprechen: "Wir öffnen einmal und schließen nie." Das konnte er für viele Studios fast ein Vierteljahrhundert halten - bis zur Corona.Krise. Im März wurden alle seine 300 Fitnesscenter geschlossen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien, Spanien, Österreich, der Schweiz, Polen, Ungarn und Tschechien.

Rainer Schaller, Gründer der Fitnesskette McFit. (Foto: picture alliance/dpa) Inzwischen dürfen einige Fitnessstudios unter Auflagen wieder öffnen - doch viele Länder zögern. Wenn etwa, wie in Holland angekündigt, die Fitnessstudios bis September dicht hätten, wäre das "der wirtschaftliche Tod der Branche" sagte Schaller im Podcast "Die Stunde Null."

In Deutschland haben seit Mitte Mai die Fitnessstudios unter strengen Hygienevorschriften in einigen Bundesländern wieder geöffnet, etwa in NRW und Hessen, Bayern und Baden-Württemberg lassen sich Zeit bis Juni. Den "Flickenteppich" der Öffnung kann Schaller einerseits nachvollziehen - andererseits müsse er nun Newsletter an seine Studios verschicken, die "dick sind wie Bücher".

Seit vielen Jahren ist die RSG Group mit ihren 14 Marken - darunter McFit, John Reed und High5 - auf Expansionskurs, in Deutschland und Europa ist sie bereits Marktführer. Gerade war Schaller dabei, in den Markt in den USA einzutreten. Dort sind einige der Wettbewerber bereits insolvent.

Auch im Shutdown war Schaller nicht tatenlos. "Zunächst habe ich eine Jobgarantie für meine Mitarbeiter ausgesprochen", sagte er in dem Podcast. Um allen die Angst zu nehmen, denn seine Gruppe sei bisher ein "kerngesundes Unternehmen" gewesen. Zudem stampfte er unter dem Motto "The Big Pump" einen TV-Sender mit Livestream und virtuellen Workouts aus dem Boden - und startete die Fitness-App "Cyberobics". Die meisten Mitglieder, berichtet Schaller, seien zum Glück treu gewesen. "Die große Mehrheit hält zu uns." Das sicherte ihm wichtige Liquidität, auch wenn die Mitgliedsbeiträge gut geschrieben werden.

