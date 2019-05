House of Cards, The Walking Dead oder die neueste Doku über Ted Bundy: Das Angebot der Streaming-Dienste ist so groß, dass wir kaum abschalten können. In der zweiten Folge von Ditt & Datt & Dittrich spricht Verena über positive wie negative Auswirkungen von Binge Watching sowie diverse Serien bei Netflix & Co.

