Mehr Opfer möglich 13 Tote nach Brand in Disko in Murcia

Feuerwehrleute vor der Diskothek "Teatre", in der das Feuer ausgebrochen war.

In einer Diskothek kommt es in der spanischen Stadt Murcia am frühen Morgen zur Katastrophe. Ein Feuer bricht aus, als die Rettungskräfte ins Gebäude vordringen, finden sie neun Tote. Es könnten noch mehr werden.

Bei einem Brand in einer Diskothek im südspanischen Murcia sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, erklärten die Rettungsdienste. Die Feuerwehrleute versuchten noch, die Zahl der Vermissten zu ermitteln, hieß es weiter. Zuvor war von sieben Toten die Rede gewesen.

Den Angaben zufolge wurden die Rettungsdienste gegen 6.00 Uhr Ortszeit am Sonntag alarmiert, nachdem ein Feuer in der Diskothek ausgebrochen war. Die Rettungskräfte hätten das Gebäude im Viertel Atalayas aber erst um 10.00 Uhr betreten können, nachdem das Feuer gelöscht war, hieß es. Bei den Verletzten handele es sich um zwei Männer im Alter von 41 und 45 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 22 und 25 Jahren. Sie erlitten demnach Rauchvergiftungen.

Von den Rettungsdiensten veröffentlichten Bildern zufolge handelte es sich um die Diskothek "Teatre", die auch unter dem Namen "Fonda Milagros" bekannt ist. Die Bilder zeigten, wie dichter Raum aus dem Dach des Gebäudes stieg. Die Rettungskräfte seien nach wie vor im Einsatz, erklärte die Stadtverwaltung auf X.

Es ist nicht klar, was den Brand verursacht hat. Das Feuer war offenbar ausgebrochen, als der Club noch voll war. Die Stadtverwaltung von Murcia bedauerte den Unfall zutiefst und sprach den Betroffenen sein Beileid aus. Murcias Bürgermeister Jose Ballesta sagte im spanischen Fernsehsender 24h: "Wir sind am Boden zerstört."