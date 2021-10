Zirkusveranstaltungen sollen vor allem Kindern Freude bringen, im Falle einer Freiburger Schule bringen sie leider in einigen Fälle positive Covid-Tests mit sich. Obwohl die 3G-Regel gilt, tragen die Zirkuskinder keine Maske, auch einige Zuschauer offenbar nicht. Nun sind fast alle Schüler in Quarantäne.

Der Corona-Ausbruch an der Freien Waldorfschule in Freiburgs Stadtteil St. Georgen ist noch nicht gestoppt, schreibt die "Badische Zeitung". Die Anzahl der Infizierten steigt weiter. Am gestrigen Donnerstag waren es nach Auskunft des Gesundheitsamtes des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 44 Fälle, darunter 30 Schüler, eine Lehrkraft und 13 Folgefälle in Familien und bei Besuchern. Einen Tag zuvor waren es noch 27 Fälle, davon 7 Folgefälle im privaten Bereich.

Zurückzuführen ist der Ausbruch auf fünf Zirkusaufführungen, die die Schule zwischen dem 8. und dem 10. Oktober in der schuleigenen Festhalle veranstaltet hat. Wie das Gesundheitsamt bestätigte, plante die Schule die Veranstaltung mit 3G-Regel und Maskenpflicht. Auf der Website der Schule steht allerdings auch, dass weder Schüler noch Lehrkräfte einen negativen Test vorlegen müssten. Die Testung geschehe in der Schule oder in anderen Schulen, heißt es weiter. Der Nachweis eines negativen Tests sollte demnach nur bei Eltern und externen Besuchern am Eingang erbracht werden. Selbsttests wären dabei ausgeschlossen.

Einige Besucher hatten Masken-Attest

Die Schüler auf der Bühne trugen allerdings keine Maske. Das Gesundheitsamt geht von einer Aerosolbildung während der Veranstaltung aus, was die Übertragung auf die Zuschauer erklärt: "1500 Personen könnten betroffen sein", sagt Matthias Fetterer, Pressesprecher des Gesundheitsamtes. Zu den fünf Veranstaltungen - je zwei am Freitag und am Samstag und eine am Sonntag - sollen jeweils etwa 300 Besucher gekommen sein.

Nach Informationen der "Badischen Zeitung" trugen auch einige Zuschauer keine Maske. Der Schule zufolge hatten einige von ihnen ein gesundheitliches Attest. Eine Mutter berichtete, es sei eng und stickig in der Halle gewesen.

Die 120 Zirkuskinder sind seit Montag in Quarantäne. Am Mittwoch schickte die Schulleitung alle Schüler der 4. bis 12. Klasse ins Fernlernen. Nur noch Kinder der ersten bis dritten Klasse und Abiturienten, die nicht an den Vorstellungen teilgenommen hatten, können noch in die Schule kommen, schreiben die "Stuttgarter Nachrichten". Die Schulleitung hoffe, dass nach den Herbstferien wieder normaler Unterricht für alle möglich ist.