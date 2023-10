54-Jähriger in Florida per Giftspritze hingerichtet

Wegen Mordes an zwei Frauen 54-Jähriger in Florida per Giftspritze hingerichtet

Für den Mord an zwei Frauen wird Michael Z. 1997 in den USA zum Tode verurteilt. Fast drei Jahrzehnte wartet der Verurteilte im Gefängnis auf seine Hinrichtung. Nun ist das Todesurteil gegen den 54-Jährigen in Florida vollstreckt worden.

Ein wegen des Mordes an zwei Frauen verurteilter 54-Jähriger ist am Dienstag nach Angaben örtlicher Medien im US-Bundesstaat Florida hingerichtet worden. Michael Z. habe um 18.02 Uhr (Ortszeit; 00.02 Uhr MESZ) im Gefängnis der Stadt Raiford eine Giftspritze verabreicht bekommen und sei zwölf Minuten später für tot erklärt worden, berichtete das "Pensacola News Journal".

Z. war im Jahr 1997 für den sexuellen Übergriff, Raub und Mord an einer Frau im Jahr 1996 mit dem Todesurteil bestraft worden. Verurteilt wurde Z. auch für die Ermordung einer weiteren Frau. Seine Opfer hatte der Mann jeweils in einer Bar kennengelernt.

Die Anwälte des 54-Jährigen hatten versucht, die Hinrichtung zu blockieren, weil Z. an einem fetalen Alkoholsyndrom leide und eine geistige Behinderung habe. Doch alle ihre Versuche vor Gericht schlugen fehl.

Die Gruppe Floridians for Alternatives to the Death, die sich in Florida für Alternativen zur Todesstrafe einsetzt, veröffentlichte eine letzte Stellungnahme des Täters. "Vor 27 Jahren war ich ein Alkohol- und Drogensüchtiger", hieß es darin. "Ich habe Dinge getan, die eine Menge Leute verletzt haben - nicht nur die Opfer und ihre Familien und Freunde, sondern auch meine eigene Familie und Freunde", fuhr Z. fort. "Ich bin seitdem jeden Tag voller Reue aufgewacht."

Die Familie von einem der beiden Opfer, war Zeuge der Hinrichtung, lehnte es jedoch laut "Pensacola News Journal" ab, anschließend mit den Medien zu sprechen. Die Familie seines zweiten Opfers war nicht anwesend. Demnach waren Gegner der Todesstrafe, darunter die Floridians for Alternatives to the Death Penalty, waren vor Ort, um der Hinrichtung beizuwohnen.

Nach Angaben des US-Justizministeriums befanden sich im Jahr 2020 landesweit hingerichtete Gefangene durchschnittlich 18,9 Jahre in der Todeszelle, wie "Pensacola News Journal" berichtet. Viele zum Tode verurteilte Personen säßen mehrere Jahrzehnte im Gefängnis, bevor ihre Hinrichtung vollstreckt würde.

In Florida sind in diesem Jahr bereits sechs Todesurteile vollstreckt worden. Seit Jahresbeginn fanden in den gesamten USA 19 Hinrichtungen statt. Amnesty International zählte im Jahr 2022 insgesamt 18 Hinrichtungen in den USA.