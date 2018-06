Panorama

Flüchtlingsmädchen übersprüht: Banksy und die Ratten von Paris

Seine Graffiti bringen bei Auktionen nicht selten mehr als 100.000 Dollar ein - doch nicht jeder weiß die Werke des anonym arbeitenden Straßenkünstlers Banksy zu schätzen. Nachdem sich der Brite nun in Paris verewigt hat, sorgt ein angebliches Werk von ihm für Wirbel.

Der weltbekannte britische Street-Art-Künstler Banksy hat sich zu einigen neuen Kunstwerken in Paris bekannt. Er veröffentlichte auf Instagram Fotos von drei Bildern, die am Wochenende an Hauswänden in der französischen Hauptstadt aufgetaucht waren. Eines der Bilder ist in der Nähe der Sorbonne-Universität zu sehen: Es zeigt einen Mann, der eine Säge hinter seinem Rücken versteckt und mit der anderen Hand einem Hund einen Knochen hinhält - dem Hund fehlt ein Stück eines Vorderbeins.

Die beiden anderen Werke zeigen Ratten: Auf dem einen ist ein Nagerpaar mit Schirm und Melone zu sehen, das den Eiffelturm in der Ferne zu bewundern scheint. Ein weiteres prangt an einer Hauswand in der Nähe des Kunstmuseums Centre Pompidou und zeigt eine vermummte Ratte mit einem Teppichmesser. Dazu schrieb Banksy auf Instagram: "Fünfzig Jahre nach dem Aufstand in Paris 1968: Der Geburtsort der Schablonenkunst."

Banksy und andere Street-Art-Künstler malen oder sprühen ihre Bilder mithilfe von Schablonen auf Hauswände. Über Banksys Identität ist viel spekuliert worden, bestätigt wurde sie aber bisher nicht. Wandstücke mit Graffiti des Straßenkünstlers wurden bei Auktionen teils für mehr als 100.000 US-Dollar versteigert. Zu weiteren Wandbildern in Paris, die ihm zugeschrieben werden, äußerte er sich nicht.

Kritik an Frankreichs Flüchtlingspolitik

Eines entstand in der Nähe eines ehemaligen Aufnahmezentrums für Flüchtlinge am nördlichen Stadtrand von Paris. Es zeigt ein dunkelhäutiges Mädchen, das ein Hakenkreuz mit einem rosafarbenen Teppichmuster überpinselt. Es wird als Kritik an der französischen Einwanderungspolitik gewertet. Das Bild ist inzwischen selbst übersprüht worden.

Ein weiteres Bild tauchte beim Musikclub "Bataclan" auf, der 2015 Ziel eines islamistischen Anschlags war. An einer Tür in der Seitenstraße, in die damals Konzertbesucher durch Notausgänge flohen, ist eine trist wirkende weiße Figur zu sehen.

Die Entdeckung der Wandbilder im Banksy-Stil hatte in der französischen Hauptstadt geradezu einen Hype ausgelöst: Seit Tagen war in den Medien und sozialen Netzwerken über die unsignierten Kunstwerke spekuliert worden.

Quelle: n-tv.de