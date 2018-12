Panorama

Internationale Razzia: Behörden gehen gegen italienische Mafia vor

Sie gilt als eine der einflussreichsten Mafia-Organisationen Italiens und ist auch in Deutschland aktiv. Nun gehen internationale Strafverfolger in einer großangelegten Aktion gegen Mitglieder der 'Ndrangheta vor. Es gibt mehrere Festnahmen.

Ermittler in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien sind mit einer großangelegten Razzia gegen Mitglieder der italienischen Mafiaorganisation 'Ndrangheta vorgegangen. Es habe mehrere Festnahmen und Durchsuchungen gegeben, teilte das Bundeskriminalamt (BKA) in Wiesbaden mit.

In Deutschland gab es Einsätze in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Der Schwerpunkt sei in NRW, sagte eine BKA-Sprecherin. In Bayern wurden zwei Objekte durchsucht. Sie liegen im Osten des Großraums München. Die Maßnahmen dauerten am Morgen noch an. Laut "Bild.de" wurden bundesweit mehr als 100 Objekte durchsucht, darunter auch Pizzerias. Einsätze gab es demnach etwa im Rheinland und im Ruhrgebiet.

Nach Angaben des BKA wird die länderübergreifende Aktion von der Einheit für justizielle Zusammenarbeit der EU, Eurojust, koordiniert. Am Mittag werden in einer Pressekonferenz in Den Haag die vorläufigen Ermittlungsergebnisse präsentiert. BKA-Vizepräsident Peter Henzler wird sich am Nachmittag zu den aktuellsten Lageerkenntnissen in Deutschland äußern.

Die kalabrische 'Ndrangheta ist eine der mächtigsten und einflussreichsten italienischen Mafia-Organisationen. Einer ihrer Anführer ist der Polizei bereits im Oktober ins Netz gegangen. Der 48-jährige Filippo Morgante wurde in Rom festgenommen, nachdem er zwölf Monate lang auf der Flucht war. Er gilt als hochrangiges Mitglied der Gallico-Familie. Der Polizei zufolge war er zuvor wegen der Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung, Drogenhandels, unerlaubten Waffenbesitzes und Einschüchterung zu einer 18-jährigen Haftstrafe verurteilt worden.

Die 'Ndrangheta ist nicht nur in Europa, sondern auch in Nordamerika und Australien präsent. Nach Einschätzung italienischer Ermittler hat sie auch in Deutschland ähnliche Strukturen aufgebaut wie in ihrer Heimat. Insbesondere der Hamburger Hafen sei für den Drogenhandel von besonderem Interesse.

Quelle: n-tv.de