Von allem etwas weniger: Der Sommer beruhigt sich

Schweißtreibende Temperaturen und krachende Unwetter - der Sommer beginnt in diesem Jahr spektakulär. Doch nun geht alles in etwas geordnetere Bahnen über. Zuvor aber erreichen die Gewitter den Nordosten.

Gewitter, Überschwemmungen, Sturm und dicke Hagelschichten. Das Wetter über Deutschland ist in einigen Landesteilen wirklich extrem. Wann wird sich das ändern?

Eine Umstellung der Wetterlage erleben wir im Laufe des Wochenendes und dann sind die zum Teil schweren Unwetter endlich vorbei. Die tropisch anmutende und mitunter sehr schwüle Luft verabschiedet sich damit ebenfalls aus unseren Breiten.

Prima. Verabschiedet sich auch der Sommer?

Vorerst einmal nicht. Denn auch in der nächsten Woche liegen die Werte durchaus im sommerlichen Bereich.

Wie wird sich die Waldbrandgefahr hier im Osten Deutschlands entwickeln?

Auch da ist der Höhepunkt im Prinzip erreicht. Heute ist die Waldbrandgefahr östlich der Elbe noch verbreitet hoch bis sehr hoch mit Stufe 4 bis 5 von 5. Allerdings sorgen die Schauer auch dort für eine deutliche Entspannung der Situation.

Dann schauen wir doch mal auf unser Wochenende. Was bringt uns der Samstag?

Von Niedersachsen bis nach Sachsen und Berlin und Brandenburg verläuft der Tag häufiger wolkig mit gewittrigen Schauern. Sonst gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken und meist erst nachmittags lokale, teils aber heftige Gewitter. Wobei ein Schwerpunkt der kräftigsten Gewitter sehr wahrscheinlich im Norden und Nordosten liegen wird.

Bei welchen Temperaturen?

Die erreichen zwischen 20 und 26 Grad, im sonnigeren Nordosten 26 bis 30 Grad. Am kühlsten wird es in Ostfriesland bei auflandigem Wind mit 18 bis 20 Grad. Besonders im Bereich der schauer- und gewitterwilligen Luft bleibt es noch recht schwül.

Da lohnt ja immer noch der Sprung in den Badesee. Wie sieht es aktuell mit den Wassertemperaturen aus?

Je nach Größe der Seen bewegen sich die meistens zwischen 19 und 24 Grad. Das ist also wirklich schon ein brauchbares Sommerniveau. Hinterher hinken noch Nord- und Ostsee. Jedoch sind 15 bis 19 Grad Anfang Juni auch schon ziemlich ordentlich.

Welches Wetter erwartet uns am Sonntag?

Rund ums Erzgebirge haben die Wettercomputer noch ein erhöhtes Regenrisiko im Programm. Im großen Rest bleibt es überwiegend trocken. Am meisten Sonne bekommen Sie südlich der Mainlinie und an den Küsten. Die Höchstwerte bringen es oft auf 24 bis 30 Grad. Lediglich an der Nordsee kühlere 20 Grad.

Und nächste Woche?

Von Montag bis Mittwoch bleibt es mehrheitlich freundlich oder sonnig und trocken. Lediglich über den Bergen von Schwarzwald und Alpen nachmittags einzelne Wärmegewitter, die sich zur Wochenmitte auch im Bereich der Mittelgebirge entwickeln können. Dazu ändert sich auch an den Temperaturen nur wenig bei rund 20 Grad im Seewind und 24 bis 30 Grad im übrigen Land.

Quelle: n-tv.de