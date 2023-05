An einer Grundschule der US-Armee in Stuttgart vergeht sich Stefan Z. an mehreren Kindern. Erst mehr als ein Jahrzehnt später bricht eine ehemalige Schülerin ihr Schweigen und bringt den Fall ins Rollen. Dass der Lehrer nun in den USA lebenslang in Haft muss, hat wohl auch mit einem Zufall zu tun.

Weil er sich an einer Grundschule der US-Armee nahe Stuttgart an Kindern verging, ist ein früherer Lehrer in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Stefan Z. habe zwischen 2006 und 2010 vier Grundschulkinder im Alter zwischen sechs und acht Jahren sexuell missbraucht, erklärte das US-Justizministerium.

Mitte Januar wurde der zu diesem Zeitpunkt 56-Jährige von einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Georgia in vier Punkten des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und in vier Punkten des missbräuchlichen sexuellen Kontakts schuldig gesprochen. Nun wurde das Strafmaß gegen den früheren deutschen Staatsbürger verhängt, der im Jahr 2000 die US-Staatsangehörigkeit erhalten hatte und keine doppelte Staatsbürgerschaft besaß.

"Seine Verbrechen waren furchtbar"

Der Mann war nach Angaben der US-Justiz ab 2001 Lehrer an einer Grundschule in einer US-Kaserne nahe Stuttgart und gab dort Deutschunterricht. 2020 berichtete eine frühere Schülerin dann, der Lehrer habe ihr 2009 und 2010 unter die Kleidung gefasst.

Im Zuge der Ermittlungen wurden weitere Opfer ausfindig gemacht. Laut US-Justiz berührte der Lehrer die Mädchen an den Genitalien. Frühere Kolleginnen sagten aus, Z. habe immer wieder Schülerinnen umarmt, auf seinen Schoß gesetzt und sie unter der Kleidung berührt. Im Sommer 2021 wurde der Mann bei einem Besuch in den USA festgenommen und in der Folge vor Gericht gestellt.

"Z. hat eine Vertrauensposition als Grundschullehrer missbraucht und mehrere Schülerinnen sexuell missbraucht", erklärte Staatsanwalt Ryan Buchanan am Dienstag. "Seine Verbrechen waren furchtbar, und die Gemeinschaft ist jetzt, da er keinen Zugang zu Kindern mehr hat, sicherer."