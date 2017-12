Panorama

Fehlgeschlagener Anschlag: Explosion erschüttert New York

In der Nähe des beliebten Times Square ereignet sich im New Yorker Berufsverkehr eine Explosion. Berichten zufolge handelt es sich um einen fehlgeschlagenen Selbstmordanschlag. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Im New Yorker Stadtteil Manhattan hat es im morgendlichen Berufsverkehr eine Explosion gegeben. Der Zwischenfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am zentralen Busbahnhof "Port Authority" in der Nähe des bei Touristen beliebten Times Square. Drei U-Bahn-Linien wurden evakuiert, der Bereich wurde weiträumig für den Verkehr abgesperrt. Die Polizei rief Anwohner auf, die Gegend zu meiden.

Der Polizei zufolge ist ein männlicher Verdächtiger festgenommen worden. Dieser Mann sei verletzt, teilte die Behörde auf Twitter mit. Weitere Verletzte gebe es nach derzeitigem Stand nicht. Später erklärte die New Yorker Feuerwehr auf Twitter, dass vier Menschen verletzt worden seien. Keine der Verletzungen sei lebensgefährlich, hieß es.

Laut US-Medien soll es sich bei der Explosion um einen fehlgeschlagenen Selbstmordanschlag handeln. Der Verdächtige habe einen selbstgebauten Sprengsatz bei sich getragen, der nicht wie geplant detoniert sei, berichtet der TV-Sender CNN unter Berufung auf die New Yorker Polizei. Der Zeitung "New York Post" zufolge soll es sich bei dem Verdächtigen um einen 27-jährigen Bangladescher handeln, der im New Yorker Stadtteil Brooklyn gelebt habe und vom Islamischen Staat inspiriert worden sei.

US-Präsident Donald Trump und New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio wurden nach Angaben ihrer Sprecher über den Vorfall informiert.

Erst im Oktober war in New York ein Anschlag verübt worden, bei dem acht Menschen getötet wurden. Dabei war ein Mann mit einem Kleintransporter auf einen Radweg gefahren. Der festgenommene Täter gab sich als Gefolgsmann der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu erkennen. Es handelte sich um den schwersten Anschlag in New York seit dem 11. September 2001.

Quelle: n-tv.de