Panorama

Drei Menschen sterben: Flugzeug stürzt bei Ravensburg ab

Ein Kleinzeug aus Frankfurt am Main möchte in Friedrichshafen landen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die Cessna geht in einem Waldstück zu Boden. Es gibt drei Tote.

Ein kleines Flugzeug ist im Kreis Ravensburg in Baden-Württemberg abgestürzt. Nach Angaben der Polizei waren drei Menschen an Bord der Cessna 510. Das Geschäftsflugzeug ging am Abend in einem Waldstück bei Sieberatsreute zu Boden. Zeugen alarmierten die Polizei. Bei dem Unglück kamen laut Polizei alle Insassen ums Leben.

Laut Lokalmedien lag ein Kerosingeruch in der Luft, die Polizei sperrte deswegen den Unfallort weiträumig ab. Beim Absturzort handelt es sich um ein Waldgebiet, Wohnhäuser gibt es nicht in der direkten Umgebung, deswegen soll es keine weiteren Opfer geben.

Die Cessna kann bis zu fünf Passagiere aufnehmen. Das Kleinflugzeug war bei Egelsbach in der Nähe von Frankfurt am Main gestartet und im Anflug auf Friedrichshafen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Einsatz. Augenzeugen zufolge ist eine Suchstaffel mit Hunden vor Ort. Außerdem liege vermutlich ein Rettungsfallschirm am Boden.

Quelle: n-tv.de