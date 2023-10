Fünfjährige stirbt bei Schwimmkurs in Hamburg

Fünfjährige stirbt bei Schwimmkurs in Hamburg

Nach einem Unfall während eines Schwimmkurses in einem Hamburger Schwimmbad ist eine Fünfjährige im Krankenhaus gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei in der Hansestadt mitteilte, starb das Mädchen am Donnerstag. Die Polizei ermittelt derzeit zu den genauen Abläufen.

Das Kind nahm laut Polizei an einem Schwimmkurs in einem öffentlichen Schwimmbad im Stadtteil Niendorf teil, als es unter bislang nicht bekannten Umständen verunglückte und leblos aus dem Wasser gezogen wurde. Es wurde wiederbelebt und von Rettungskräften unter sogenannten Reanimationsbedingungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kind schwebte zunächst in akuter Lebensgefahr und starb trotz aller Bemühungen am darauffolgenden Tag. Die Polizei nahm Untersuchungen zu dem Unglück auf, einen neuen Stand gab es nach Angaben des Sprechers aber noch nicht. Die Ermittlungen seien nicht abgeschlossen.