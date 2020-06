In einem Fußball-Fanzug kommt es unter Alkoholeinfluss zum Sex zwischen einem Fußball-Fan und einer Studentin. Zunächst bekommt die junge Frau von den Richtern Recht: Der Mann wird wegen Vergewaltigung zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die zweite Instanz sieht das nun ganz anders.

Im Fall um eine mutmaßliche Vergewaltigung auf einer Toilette in einem Zug für Fußballfans ist der Angeklagte vom Landgericht Mönchengladbach freigesprochen worden. Wie ein Gerichtssprecher sagte, war nach Ansicht der Strafkammer in zweiter Instanz für den Mann nicht ersichtlich, dass die Frau keinen Sex wollte. Das Landgericht hob damit die Entscheidung des Amtsgerichts in Teilen auf, das den Mann zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt hatte.

Der heute 32-Jährige hatte die junge Frau im April 2018 auf der Rückfahrt nach dem Fußballspiel FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach in dem Sonderzug getroffen, der Fans zurück nach Nordrhein-Westfalen brachte. Laut erster Instanz war es nach einem Flirt der beiden zu einer Vergewaltigung im Zug-WC gekommen.

Der Angeklagte hatte dagegen von einvernehmlichem Sex gesprochen. Auch in der ersten Instanz hatte das Gericht festgestellt, das Verhalten der jungen Frau habe zu der Tat beigetragen. Die Richterin war jedoch den Darstellungen der damals 19-jährigen Studentin gefolgt, die in der Toilette gesagt habe, dass sie "das"“ nicht wolle.

Der 32-Jährige verbüßt noch eine Haftstrafe wegen einer anderen Tat und befindet sich laut Gericht zurzeit in einer Entziehungsanstalt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft legte Revision ein. Wie der Gerichtssprecher sagte, ist der Freispruch bereits am 29. Mai nach zwei Verhandlungstagen gefallen.