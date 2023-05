Ermittler gehen europaweit gegen die kalabrische Mafia-Organisation 'Ndrangheta vor - auch in Deutschland. In fünf Bundesländern laufen groß angelegte Durchsuchungen. Mehrere Haftbefehle werden verhängt. Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Drogenschmuggel vorgeworfen.

Mit einem Großeinsatz in mehreren Bundesländern ist die Polizei gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vorgegangen. Das teilten die Staatsanwaltschaften der Länder mit. Schwerpunkt der Razzien lag demnach in Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Auch in Thüringen gab es Durchsuchungen. Zudem waren Behörden in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal und Spanien im Einsatz.

In Deutschland wurden Wohn- und Geschäftsräume an vielen Orten durchsucht, mehr als 30 Haftbefehle wurden vollstreckt. In Nordrhein-Westfalen durchsuchten rund 500 Einsatzkräfte insgesamt 51 Häuser, Wohnungen, Büros und Geschäftsobjekte von Verdächtigen und vollstreckten 15 Haftbefehle. In Bayern ermittelten die Behörden gegen acht Verdächtige, gegen vier Verdächtige wurden EU-Haftbefehle vollstreckt. Auch in Thüringen, Rheinland-Pfalz und im Saarland wurden insgesamt elf Haftbefehle vollstreckt und mehr als 50 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht.

Den Verdächtigen wird unter anderem Geldwäsche, bandenmäßige Steuerhinterziehung, gewerbsmäßiger Bandenbetrug sowie Rauschgiftschmuggel vorgeworfen. Die 'Ndrangheta hat ihre Wurzeln im italienischen Kalabrien, die Mafia ist aber auch in Deutschland aktiv.

Einer der meistgesuchten italienischen Kriminellen

Erst vergangene Woche fassten Spezialeinheiten den jahrelang flüchtigen Boss der kalabrischen 'Ndrangheta in Genua. Pasquale Bonavota wurde seit 2018 gesucht. Er zählte zu den meistgesuchten italienischen Kriminellen und wurde zusammen mit anderen Mafia-Größen auf einer Liste der gefährlichsten flüchtigen Personen des Innenministeriums geführt.

Bonavota werden unter anderem Mafia-Zugehörigkeit, Mord, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen. Er war die einzige Person, die 2019 nach einer großangelegten Razzia mit 334 Festnahmen noch flüchtig war. Bonavota war bis zuletzt Boss des Sant-Onofrio-Clans der 'Ndrangheta.

In diesem Jahr wurden bereits mehrere seit Jahren gesuchte Mafiosi festgenommen. So gelang es den italienischen Behörden Mitte Januar etwa, den Cosa-Nostra-Boss Matteo Messina Denaro nach 30-jähriger Flucht auf Sizilien zu verhaften. In Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden konnten zwei weitere hochrangige Mafiosi in Frankreich und auf Bali gefasst werden.