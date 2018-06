Panorama

Vorfall beim Pinkpop-Festival: Kleinbus fährt in Fußgängergruppe

War es ein Unfall oder Absicht? In den Niederlanden rast ein Fahrzeug am frühen Morgen unweit der deutschen Grenze in eine Gruppe Personen. Mindestens ein Mensch kommt dabei ums Leben. Der Fahrer befindet sich auf der Flucht.

In den Niederlanden ist ein Kleinbus am frühen Morgen in eine Gruppe von Fußgängern gefahren und hat dabei einen Menschen getötet. Drei weitere Menschen wurden bei dem Vorfall am Rande des Pinkpop-Festivals in Landgraaf nahe der deutschen Grenze schwer verletzt, wie die niederländische Polizei mitteilte. Der Fahrer des Transporters flüchtete und wird gesucht.

Das Fahrzeug hatte die Fußgänger den Angaben zufolge am frühen Montagmorgen auf einer Straße in der Nähe eines zum Festival gehörenden Campingplatzes überfahren. Lokalen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall gegen 4.00 Uhr morgens. Ob es sich um einen Unfall oder einen vorsätzlichen Angriff handelt, ist noch unklar. Der Einsatz vor Ort dauert an. Ein Rettungshubschrauber stand zum Abtransport der Verletzten bereit. Die Straße wurde von der Polizei für die Ermittlungen gesperrt.

Die Hintergründe des Vorfalls liegen noch vollkommen im Dunkeln. Nähere Angaben - etwa zur Identität der Opfer - liegen noch nicht vor. Der Unglücksort liegt rund 60 Kilometer westlich von Köln nahe Aachen wenige Kilometer hinter der deutsch-niederländischen Grenze.

Das Pinkpop-Festival ist ein dreitägiges Open-Air-Festival in Landgraaf in der Provinz Limburg in den Niederlanden, das am Sonntag zu Ende ging. An der Konzertveranstaltung, bei dem unter anderem Pearl Jam, die Foo Fighters und Bruno Mars spielten, nahmen nach Angaben der Veranstalter insgesamt rund 200.000 Besucher teil.

Quelle: n-tv.de